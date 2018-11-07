Эрдоган заявил, что санкции США против Ирана возвращают мир к имперскому порядку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что санкции США против Ирана нарушают международный баланс и возвращают мир к имперскому порядку.

Об этом он завил во вторник во время общения с журналистами после своего выступления в парламенте, сообщает Hurriyet.

"Эти санкции – это шаги, которые разрушают равновесие мира, к которому относятся международное право и международная дипломатия", – сказал Эрдоган.

Президент Турции уверен, что санкции против Ирана возвращают мир к империалистическому порядку.

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"Мы не хотим жить в имперском мире. Мы не хотим жить в мире с империалистическим давлением. Мы стремимся к такому мироустройству, где люди живут в мире, работают в мире", – сказал он.

Эрдоган заверил, что эти вопросы будут подниматься во время его визита в Париж, запланированного на 10-11 ноября.

Как известно, Постоянный представитель Ирана при ООН в официальном письме генеральному секретарю Организации Антонио Гуттерешу пожаловался на нарушение верховенства права со стороны США за введение новых санкций против Ирана.

Напомним, вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу 5 ноября. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.

Стоит отметить, о том, что власти США согласились вывести Индию из-под нефтяных санкций против Тегерана, мы сообщали еще на прошлой неделе.

Также мы сообщали, что Турция также стала одной из стран-исключений из санкционного списка.