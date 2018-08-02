Эрдоган заявил о готовности возобновить смертную казнь в Турции

Сегодня, 02:42

В своей речи он подчеркнул, что террористы ответят за свои преступления

фото AFP
фото AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность восстановить в Турции смертную казнь, что по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, будет означать окончание диалога о членстве Турции в ЕС, при условии, что соответствующий законопроект будет принят в парламенте, передает Anadolu.

"Если решение будет утверждено парламентариями и направлено мне на подпись, то я без промедления подпишу его", – сказал Эрдоган во время похорон женщины и ребенка, погибших в результате теракта.

В своей речи он подчеркнул, что террористы ответят за свои преступления.

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Президент Турции прибыл в провинцию Сивас для участия в похоронах 25-летней турчанки Нурджан Каракаї и ее 11-месячного сына Мустафы Бедирхана Каракаи, погибших в результате теракта в провинции Хаккари.

Ранее сообщалось, что смертную казнь хотят ввести в Израиле для террористов, которые убивают невинных людей. Израильские политики уже согласовали соответствующий законопроект.

Кроме того, в Национальной академии ФБР в Куантико президент США Дональд Трамп заявил, что убийство полицейского следует карать смертной казнью. Он отметил, что "мы будем защищать тех, кто защищает нас". "Мы считаем, что преступники, убивающие полицейских, должны приговариваться к смертной казни", – добавил Трамп.
Турция, терроризм, эрдоган, смертная казнь

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