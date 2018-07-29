Эрдоган заявил о проведении в сентябре саммита с РФ, Францией и Германией по Сирии

Глава Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении провести 7 сентября встречу Турции, Германии, Франции и РФ по вопросу урегулирования сирийского конфликта.

"7 сентября в Стамбуле будет саммит России, Германии, Франции и Турции, посмотрим, что мы можем сделать", – сказал он.

Эрдоган также заявил, что, помимо этого саммита, состоится саммит РФ, Турции и Ирана в Тегеране.

"Конечно, мы продолжим наше сотрудничество с Россией вне саммита в Стамбуле. После саммитов в Сочи и Анкаре аналогичное мероприятие пройдет в Тегеране. Тогда у нас будет возможность обсудить все эти темы", – подчеркнул президент Турции.

Ранее Эрдоган заявлял о намерении обсудить с президентом РФ Путиным ситуацию вокруг Сирии.

Также, комментируя планы по Сирии, турецкий глава заверил, что Анкаре не нужны новые территории, она хочет помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцев, находящихся ныне в Турции.

Как известно, последующие пять лет президентства Эрдогана ознаменуются не только решительными экономическими реформами, так как после неудачной попытки госпереворота Турция переживает острый экономический кризис, но и существенным укреплением президентской вертикали.