ЕС призвал к международному давлению на Хафтара в Ливии

Евросоюз и все его страны — члены призывают все стороны немедленно прекратить военные операции

Федерика Могерини. Фото: AFP

Евросоюз призвал своих международных партнеров оказать давление на осаждающие Триполи силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара с целью прекращения боевых действий. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Военное нападение, предпринятое ЛНА на Триполи, и эскалация насилия в столице и вокруг нее ставят под угрозу гражданское население, включая мигрантов и беженцев, и подрывают политический процесс под руководством ООН, что чревато серьезными последствиями для Ливии и всего региона, включая террористическую угрозу", — отметила она.

"Евросоюз и все его страны — члены призывают все стороны немедленно прекратить военные операции. ЛНА и все силы, которые вошли в Триполи или его окрестности, должны быть выведены, а гуманитарное перемирие, к которому призывает ООН, должно соблюдаться. ЕС напоминает сторонам в этой конфронтации о том, что они должны уважать международное право, включая международное гуманитарное право, и что те, кто его нарушает, будут привлечены к ответственности, — продолжила Могерини. — ЕС и его государства-члены призывают своих международных и региональных партнеров оказать свое влияние и недвусмысленно дать понять соответствующим сторонам, что у кризиса нет военного решения, а есть только политическое".

В феврале 2011 году в ливийском городе Бенгази прошли антиправительственные протесты, которые привели к столкновениям между демонстрантами и сотрудниками сил безопасности, а позже переросли в вооруженное восстание. Его поддержали страны НАТО, начавшие воздушную кампанию против правительственных сил после принятия в марте 2011 г. Советом Безопасности ООН резолюции 1973 о введении бесполетной зоны над Ливией. После нескольких месяцев бомбардировок государственная и военная машина Ливии была уничтожена, повстанцы учинили расправу над Муаммаром Каддафи, правившим Ливией более 40 лет. С тех пор в Ливии не стихает вооруженное противостояние, на территории страны действуют различные экстремистские организации и преступные группировки, которые занимаются перевозкой нелегалов из Африки в Европу.

В настоящее время в Ливии действует два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

Напомним, что 4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов. В свою очередь, правительственные силы начали операцию по контрнаступлению "Вулкан гнева", направленную на "очистку всех ливийских городов от агрессивных и незаконных сил".

Кроме того, как мы уже писали, на фоне боевых действий пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

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