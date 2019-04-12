Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

ЕС призвал к международному давлению на Хафтара в Ливии

Сегодня, 03:58

Евросоюз и все его страны — члены призывают все стороны немедленно прекратить военные операции

Федерика Могерини
Федерика Могерини. Фото: AFP

Евросоюз призвал своих международных партнеров оказать давление на осаждающие Триполи силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара с целью прекращения боевых действий. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Военное нападение, предпринятое ЛНА на Триполи, и эскалация насилия в столице и вокруг нее ставят под угрозу гражданское население, включая мигрантов и беженцев, и подрывают политический процесс под руководством ООН, что чревато серьезными последствиями для Ливии и всего региона, включая террористическую угрозу", — отметила она.

"Евросоюз и все его страны — члены призывают все стороны немедленно прекратить военные операции. ЛНА и все силы, которые вошли в Триполи или его окрестности, должны быть выведены, а гуманитарное перемирие, к которому призывает ООН, должно соблюдаться. ЕС напоминает сторонам в этой конфронтации о том, что они должны уважать международное право, включая международное гуманитарное право, и что те, кто его нарушает, будут привлечены к ответственности, — продолжила Могерини. — ЕС и его государства-члены призывают своих международных и региональных партнеров оказать свое влияние и недвусмысленно дать понять соответствующим сторонам, что у кризиса нет военного решения, а есть только политическое".

В феврале 2011 году в ливийском городе Бенгази прошли антиправительственные протесты, которые привели к столкновениям между демонстрантами и сотрудниками сил безопасности, а позже переросли в вооруженное восстание. Его поддержали страны НАТО, начавшие воздушную кампанию против правительственных сил после принятия в марте 2011 г. Советом Безопасности ООН резолюции 1973 о введении бесполетной зоны над Ливией. После нескольких месяцев бомбардировок государственная и военная машина Ливии была уничтожена, повстанцы учинили расправу над Муаммаром Каддафи, правившим Ливией более 40 лет. С тех пор в Ливии не стихает вооруженное противостояние, на территории страны действуют различные экстремистские организации и преступные группировки, которые занимаются перевозкой нелегалов из Африки в Европу.

В настоящее время в Ливии действует два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

Напомним, что 4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов. В свою очередь, правительственные силы начали операцию по контрнаступлению "Вулкан гнева", направленную на "очистку всех ливийских городов от агрессивных и незаконных сил".


Кроме того, как мы уже писали, на фоне боевых действий пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Ливия, кризис, ЕС, могерини

Вы сейчас просматриваете новость " ЕС призвал к международному давлению на Хафтара в Ливии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военный переворот в Судане: каковы интересы России и будет ли "новое ИГИЛ"

Вчера, 13:05

Эксперт считает, что Россия может заинтересоваться золотом и нефтью

Ситуация очень опасна: Генсек ООН призвал прекратить вооруженное противостояние в Ливии

Вчера, 00:48

Генсек также заявил о необходимости перезапустить политический диалог между сторонами конфликта

Гражданская война в Ливии набирает обороты

10 апреля, 18:30

Почти всю ночь на юго-востоке столицы страны раздавались обстрелы из тяжелых вооружений

Полмиллиона детей под угрозой: в ЮНИСЕФ сделали заявление по войне в Ливии

10 апреля, 13:37

Детский фонд ООН призвал стороны конфликта "защищать каждую девочку и мальчика" от угрозы

Получить нефть и расшатать ЕС: что нужно знать о причинах бойни в Ливии

9 апреля, 19:35

За фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который развязал новую гражданскую войну в Ливии, стоит Кремль

По столице Ливии нанесли новые авиаудары

9 апреля, 15:21

Подконтрольные Халифе Хафтару ВВС Ливийской национальной армии атаковали позиции сил Правительства национального согласия

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

Генерал США о безумном шаге, к которому готовятся в Кремле

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине

Руслан Ротань: «Посмотрим, у кого еще Люксембург отберет очки»

Российский наемник поразил откровениями о Сирии

Топ-10 самых красивых жен и подруг футболистов

Как избавиться от пигментных пятен навсегда?

Троицкий рассказал, как Медведев обманул Макаревича

Остановите этот ад: Открытое письмо Алине Загитовой
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Вчера, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Вчера, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Генерал озвучил сценарий масштабного вторжения России