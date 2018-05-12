ЕС выделили средства для помощи пострадавшим от прорыва плотины в Кении

Евросоюз выделил 1,5 млн евро в качестве гуманитарной помощи для семей, которые пострадали от прорыва плотины в Кении. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), пишет ТАСС.

"Европейский союз опечален гибелью людей в Кении при прорыве плотины вблизи города Солай, а также в результате сильных наводнений в разных районах страны. ЕС делает все возможное для оказания помощи наиболее пострадавшим в этой трагедии. Выделяемые финансовые средства помогут обеспечить доставку предметов первой необходимости", – приводит пресс-служба слова еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристоса Стилианидеса.

Эти средства будут предназначены для обеспечения пострадавших временным жильем, восстановления систем водоснабжения и канализации, а также для проведения профилактических мероприятий для недопущения эпидемий.

Ранее мы писали о том, что, по данным ученых, в ближайшие 25 лет десятки миллионов людей окажутся под угрозой из-за глобального потепления. Причиной станут природные катаклизмы, которые вызовут разливание рек. Поэтому для защиты населения таких регионов, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, потребуется принять серьезные меры.

"Все, что будет после этих 25 лет, зависит от того, что мы сделаем сегодня", — цитирует издание Scientific American одного из авторов исследования Андерса Леверманна

Ранее другие ученые выяснили, кому угрожает глобальное потепление. Исследователи изучили реакцию тихоходок на различные факторы, связанные с глобальным потеплением.