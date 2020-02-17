Еще 70 человек стали жертвами смертоносного коронавируса в Китае

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Число жертв нового коронавируса в Китае составило 1770 человек, выздоровели более 10,8 тыс., число зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В воскресенье ведомство проинформировало о более чем 68,5 тыс. инфицированных, 1665 жертвах и 9419 выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,5% вместо 2,43% днем ранее.

Среди регионов по числу зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано более 58,1 тыс. инфицированных, из них 1696 умерли, выздоровели 6639 человек. Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), в каждой из которых зафиксировано более 1,2 тыс. и 1,1 тыс. случаев заражения.

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В Пекине по состоянию на воскресенье число зараженных составило 381 человек, из них 114 выписались из больницы, умерли четверо. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число летальных исходов составило 11 человек, число инфицированных за все время достигло 457, из них 80 выздоровели.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 150,5 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 7,2 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Согласно оценке врачей, более чем 10,6 тыс. заразившихся в стране находятся в тяжелом состоянии.

Также стало известно, что В китайской провинции Хубэй, которая являетсяэпицентром распространения коронавируса, местным жителям запретили выходить из дома и использовать собственный транспорт.

Кроме того, китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical заявила, что получила от властей страны разрешение продавать препарат Favipiravir в качестве потенциального лекарства от коронавируса.

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