Еще одна авиакомпания отказалась от российских "суперджетов"
Мексиканский авиаперевозчик Interjet отказывается пользоваться SSJ-100 из-за массовой поломки двигателей
Мексиканский авиаперевозчик Interjet решил вернуть российской авиастроительной компании "Гражданские самолеты Сухого" 22 самолета Sukhoi Superjet 100 и хочет отменить покупку еще восьми, которые должны быть поставлены позже, пишет FlightGlobal.
Авиакомпания отказывается пользоваться SSJ-100 по причине поломки их двигателей, но и отказывается оплачивать ремонт.
Так, в январе 2018 года стало известно, что четыре "суперджета" отправились на запчасти для остальных. Вдобавок к этому во втором полугодии 2018 года около половины из 15 самолетов отправились на хранение, а в этом году прекратилась эксплуатация еще двух самолетов.
Однако российский авиастроитель отказывается принимать самолеты обратно, настаивая на том, чтобы Interjet продолжала их использовать. В целом, согласно контракту, ГСС должна была поставить Interjet 30 самолетов.
В то же время представители "Сухого" отрицают, что мексиканская авиакомпания решила отказаться от их самолетов из-за их качества, называя настоящей причиной экономическую ситуацию в Мексике.
Напомним, что в прошлом году авиакомпания Brussels Airlines решила не будет продлевать контракт по использованию четырех Sukhoi SuperJet.
Мы также писали, что России пришлось отложить поставку Sukhoi Superjet 100 в Иран на неопределенный срок из-за отказа Минфина США выдать экспортный сертификат.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Еще одна авиакомпания отказалась от российских "суперджетов"". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый провал российского Superjet: лайнер с 65 людьми попал в аварию в Москве
После посадки лайнер занесло и он повредил крыло о мачту освещения на рулевой дорожке
В США лайнер Boeing 737 MAX вернулся в аэропорт после взлета
Самолет вернулся и благополучно приземлился в Орландо
Самолет "утонул в асфальте" во время посадки в шторм
Бизнес-джет приземляется в аэропорту при сильном ветре
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с сотней пассажиров на борту
Точных данных о количестве жертв нет