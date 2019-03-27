Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Еще одна авиакомпания отказалась от российских "суперджетов"

Сегодня, 19:57

Мексиканский авиаперевозчик Interjet отказывается пользоваться SSJ-100 из-за массовой поломки двигателей

Самолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100. Фото: Flickr
Еще одна авиакомпания отказалась от российских "суперджетов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bb8/9fc/5c9bb89fc5d0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bb8/9fc/5c9bb89fc5d0f.jpg Другие страны Мексиканский авиаперевозчик Interjet отказывается пользоваться SSJ-100 из-за массовой поломки двигателей

Мексиканский авиаперевозчик Interjet решил вернуть российской авиастроительной компании "Гражданские самолеты Сухого" 22 самолета Sukhoi Superjet 100 и хочет отменить покупку еще восьми, которые должны быть поставлены позже, пишет FlightGlobal.

Авиакомпания отказывается пользоваться SSJ-100 по причине поломки их двигателей, но и отказывается оплачивать ремонт.

Так, в январе 2018 года стало известно, что четыре "суперджета" отправились на запчасти для остальных. Вдобавок к этому во втором полугодии 2018 года около половины из 15 самолетов отправились на хранение, а в этом году прекратилась эксплуатация еще двух самолетов.

Однако российский авиастроитель отказывается принимать самолеты обратно, настаивая на том, чтобы Interjet продолжала их использовать. В целом, согласно контракту, ГСС должна была поставить Interjet 30 самолетов.

В то же время представители "Сухого" отрицают, что мексиканская авиакомпания решила отказаться от их самолетов из-за их качества, называя настоящей причиной экономическую ситуацию в Мексике.

Напомним, что в прошлом году авиакомпания Brussels Airlines решила не будет продлевать контракт по использованию четырех Sukhoi SuperJet.

Мы также писали, что России пришлось отложить поставку Sukhoi Superjet 100 в Иран на неопределенный срок из-за отказа Минфина США выдать экспортный сертификат.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, Мексика, самолет, лайнер, двигатель, авиакомпания, авиастроение, Sukhoi SuperJet

Вы сейчас просматриваете новость " Еще одна авиакомпания отказалась от российских "суперджетов"". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый провал российского Superjet: лайнер с 65 людьми попал в аварию в Москве

8 февраля, 13:02

После посадки лайнер занесло и он повредил крыло о мачту освещения на рулевой дорожке

Новый провал российских лайнеров: у Superjet треснуло стекло в полете

13 марта, 17:30

Авария произошла во время полета в Салоники, из-за чего до Греции самолет не долетел и вернулся в Шереметьево

В США лайнер Boeing 737 MAX вернулся в аэропорт после взлета

Сегодня, 00:13

Самолет вернулся и благополучно приземлился в Орландо

Самолет "утонул в асфальте" во время посадки в шторм

21 марта, 07:02

Бизнес-джет приземляется в аэропорту при сильном ветре

В аэропорту Тегерана загорелся самолет с сотней пассажиров на борту

19 марта, 21:19

Точных данных о количестве жертв нет

Запрет полетов Boeing 737 MAX в мире: стала известна позиция Украины

13 марта, 19:20

Госавиаслужба озвучила свой вердикт на фоне всемирного ограничения на эксплуатацию аварийных лайнеров

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Елена Беркова экстренно госпитализирована

О болезнях щитовидки, печени и сердца расскажет ладошка

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Стало известно, сколько украинцев получают пенсию выше 10 тысяч

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Это какой-то сюр: бойфренд Ю.Началовой тяжело переживает утрату

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Кравец рассказала, почему не хочет выступать в Comedy Woman
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Сегодня, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

Елена Беркова: «Нет предела совершенству»

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой