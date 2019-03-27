Еще одна авиакомпания отказалась от российских "суперджетов"

Мексиканский авиаперевозчик Interjet отказывается пользоваться SSJ-100 из-за массовой поломки двигателей

Самолет Sukhoi Superjet 100. Фото: Flickr

Еще одна авиакомпания отказалась от российских "суперджетов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bb8/9fc/5c9bb89fc5d0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bb8/9fc/5c9bb89fc5d0f.jpg 2019-03-27T19:57:00+02:00 Другие страны Мексиканский авиаперевозчик Interjet отказывается пользоваться SSJ-100 из-за массовой поломки двигателей

Мексиканский авиаперевозчик Interjet решил вернуть российской авиастроительной компании "Гражданские самолеты Сухого" 22 самолета Sukhoi Superjet 100 и хочет отменить покупку еще восьми, которые должны быть поставлены позже, пишет FlightGlobal.

Авиакомпания отказывается пользоваться SSJ-100 по причине поломки их двигателей, но и отказывается оплачивать ремонт.

Так, в январе 2018 года стало известно, что четыре "суперджета" отправились на запчасти для остальных. Вдобавок к этому во втором полугодии 2018 года около половины из 15 самолетов отправились на хранение, а в этом году прекратилась эксплуатация еще двух самолетов.

Однако российский авиастроитель отказывается принимать самолеты обратно, настаивая на том, чтобы Interjet продолжала их использовать. В целом, согласно контракту, ГСС должна была поставить Interjet 30 самолетов.

В то же время представители "Сухого" отрицают, что мексиканская авиакомпания решила отказаться от их самолетов из-за их качества, называя настоящей причиной экономическую ситуацию в Мексике.

Напомним, что в прошлом году авиакомпания Brussels Airlines решила не будет продлевать контракт по использованию четырех Sukhoi SuperJet.

Мы также писали, что России пришлось отложить поставку Sukhoi Superjet 100 в Иран на неопределенный срок из-за отказа Минфина США выдать экспортный сертификат.

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