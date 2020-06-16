Еще одна европейская страна ждет туристов из Украины: когда возобновятся чартеры

Албанский министр туризма рассказал, когда в его стране приземлится первый после карантина чартер из Украины

Вслед за Турцией, которая уже возобновила авиасообщение с Украиной, туристам из нашей страны разрешат ездить и в Албанию.

В частности, в эфире телеканала RTV Ora албанский министр туризма и окружающей среды Блэнди Клоси заявил, что первый после карантина чартер из Украины ожидается на следующей неделе.

Также на следующей неделе Албания собирается возобновить воздушное сообщение с Польшей, а вот самолеты из Беларуси начали летать еще на прошлой неделе, несмотря на то, что в этой стране не вводили карантин, хотя заразилось в ней гораздо больше количество людей.

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Напомним, ради борьбы с распространением коронавирусной эпидемии Украина решила закрыть международное пассажирское авиасообщение с 17 марта. Срок действия данного ограничения несколько раз продлевался, но с 15 июня пассажирские полеты решили возобновить.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что с 15 июня украинцы могут въезжать в Албанию без связанных с коронавирусом ограничений на границе.

Больше о том, где украинцы могут провести отпуск за границей этим летом, читайте в материале "Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь".

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