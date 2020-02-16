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Еще одна страна эвакуировала граждан из китайского Уханя: подробности

16 февраля, 08:57

Число жертв вируса продолжает расти

Фото: REUTERS/Aly Song

Фото: REUTERS/Aly Song

Из китайского города Ухань, в котором бушует смертельно опасного коронавируса, эвакуировали 175 граждан Непала. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Это решение приняли после того, как родители студентов потребовали вывезти их детей из Уханя. Всех эвакуированных отправят на карантин на две недели.

Ранее мы писали, что в Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса – во Франции умер турист из Китая, и этот случай стал первым летальным исходом болезни за пределами Азии.

Тем временем в Японии провели клинические испытания препаратов от СПИДа для лечения пациентов с коронавирусом. Речь идет о лекарстве американского производства, и известно, что уже было успешно протестировано на одном из пациентов с коронавирусом. После их применения состояние инфицированного пациента улучшилось.

Последние новости о том, как борется мир с коронавирусом – в нашем материале "Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай Непал эвакуация люди болезни коронавирус

Источник: ТАСС

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