Еще одна страна эвакуировала граждан из китайского Уханя: подробности

Из китайского города Ухань, в котором бушует смертельно опасного коронавируса, эвакуировали 175 граждан Непала. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Это решение приняли после того, как родители студентов потребовали вывезти их детей из Уханя. Всех эвакуированных отправят на карантин на две недели.
Ранее мы писали, что в Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса – во Франции умер турист из Китая, и этот случай стал первым летальным исходом болезни за пределами Азии.
Тем временем в Японии провели клинические испытания препаратов от СПИДа для лечения пациентов с коронавирусом. Речь идет о лекарстве американского производства, и известно, что уже было успешно протестировано на одном из пациентов с коронавирусом. После их применения состояние инфицированного пациента улучшилось.
Последние новости о том, как борется мир с коронавирусом – в нашем материале "Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".
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