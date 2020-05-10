Еще одна страна Европы узаконит медицинскую марихуану

Премьер-министр Албании Эди Рама объявил, что они почти год работают над подготовкой закона о легализации использования марихуаны в медицинских целях в Албании. Для этого, как сообщалось, были проведены консультации с лучшими местными и зарубежными специалистами, сообщают албанские СМИ.

"Мы работаем над этим законопроектом уже год. И он скоро будет готов. Мы не работаем без консультации наших и зарубежных специалистов на самом высоком уровне. Главное, что мы делаем – это консультируемся с теми, кто уже имеет такой опыт. Мы не открываем ничего нового, мы учимся у других. Законопроект будет представлен на публичное обсуждение, а также законопроект о налоговой амнистии для производителей этого препарата. Этот законопроект заранее обсуждается с международными институтами", – сказал Рама на совместной пресс-конференции с послом ЕС Луиджи Сорекой.

По словам Рамы, во многих европейских странах, включая Северную Македонию, употребление марихуаны узаконено в медицинских целях.

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Напомним, в Украине законопроект о легализации медицинского каннабиса был подготовлен еще год назад, в мае 2019 года, и подан на рассмотрение депутатам. Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений передал для регистрации в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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