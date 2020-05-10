Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Еще одна страна Европы узаконит медицинскую марихуану

10 мая, 09:44

Юрий Божко

Власти страны целый год вели консультации с международными экспертами

Премьер-министр Албании Эди Рама объявил, что они почти год работают над подготовкой закона о легализации использования марихуаны в медицинских целях в Албании. Для этого, как сообщалось, были проведены консультации с лучшими местными и зарубежными специалистами, сообщают албанские СМИ.

"Мы работаем над этим законопроектом уже год. И он скоро будет готов. Мы не работаем без консультации наших и зарубежных специалистов на самом высоком уровне. Главное, что мы делаем – это консультируемся с теми, кто уже имеет такой опыт. Мы не открываем ничего нового, мы учимся у других. Законопроект будет представлен на публичное обсуждение, а также законопроект о налоговой амнистии для производителей этого препарата. Этот законопроект заранее обсуждается с международными институтами", – сказал Рама на совместной пресс-конференции с послом ЕС Луиджи Сорекой.

По словам Рамы, во многих европейских странах, включая Северную Македонию, употребление марихуаны узаконено в медицинских целях.

В тренде
Количество пациентов с COVID-19 превысило четыре миллиона

Реклама

Напомним, в Украине законопроект о легализации медицинского каннабиса был подготовлен еще год назад, в мае 2019 года, и подан на рассмотрение депутатам. Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений передал для регистрации в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СМИ каннабис премьер-министр законопроект Эди Рама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 маяЕвросоюз
У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругами
У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругамиДругие страны
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)Другие страны
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причина
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причинаРоссия
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за Саакашвили
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за СаакашвилиПолитика
Дети, вероятно, не являются переносчиками коронавируса – эксперт
Дети, вероятно, не являются переносчиками коронавируса – экспертЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...