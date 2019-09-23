Еще одна страна говорит "нет" пластиковым пакетам

Полный запрет может быть введен в Казахстане с 2025 года

/ Фото: Pixabay

Торговые сети Казахстана перестанут бесплатно выдавать покупателям полиэтиленовые пакеты.

Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов страны Магзум Мирзагалиев.

Между тем, по словам министра, говорить о полном запрете на полиэтиленовые пакеты "пока преждевременно".

"Пока у нас нет достойной альтернативы. У нас есть производители, которые выпускают биоразлагаемые пакеты, но полностью весь рынок они закрыть не могут. Поэтому было принято решение о поэтапном ограничении", — пояснил он журналистам.

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Полный запрет, по его словам, может быть введен в Казахстане с 2025 года.

Напомним, после того как в июне из Тихого океана выловили 40 тонн пластика, экологи сообщили новый факт о загрязнении океана: в настоящее время между Калифорнией и Гавайями дрейфует едва ли не самый большой мусорный остров.

Среди всех стран мира больше всего загрязнены Соединенные Штаты. Ежегодно здесь производится 157 млн тонн мусора. В Украине появляется мусора поменьше – около 10 млн тонн в год.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что запущенная в октябре очистительная система The Ocean Cleanup все еще не начала отлавливать пластиковый мусор из Тихого океана: в работе системы возникли проблемы, в результате чего она притягивает пластик, но не удерживает его.

Также в прошлом году стало известно о загрязнении одной из самых туристических стран мира – Доминиканы. Всего за неделю местные власти при помощи волонтеров убрали с побережья около 60 тонн мусора.

Смесь пластикового мусора занимает площадь более чем в полтора миллиона квадратных километров. На этой территории можно разместить почти три Украины.

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