Еще одна страна начинает испытания вакцины от коронавируса на людях

Вслед за Германией, которая на прошлой неделе приступила к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях, аналогичные эксперименты начались и в Австралии.

Как сообщает Сanberra Times, медицинский центр Linear Clinical Research из австралийского Перта объявил набор добровольцев для первых клинических испытаний разработанного в Китае препарата S-Trimer.

Вакцина была создана биофармацевтической компанией Clover Biopharmaceuticals совместно с американскими, британскими и швейцарскими экспертами.

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При выборе страны для испытаний выбор пал на Австралию, поскольку она сравнительно не так сильно пострадала от вспышки коронавируса, и у нее остались больницы, не задействованные в лечении инфицированных.

По официальным данным, с начала эпидемии в этой стране было обнаружено больше 6,7 тысяч инфицированных, из них 5,5 тысяч уже выздоровели, около 90 скончались.

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Исследования на волонтерах различных возрастов в Австралии будут длиться два месяца и, если они окажутся успешными, к испытаниям S-Trimer приступят другие страны с привлечением большого числа добровольцев.

Напомним,что ранее в этом месяце потенциальную вакцину от коронавируса на людях начали испытывать ученые Оксфордского университета.

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При этом во Всемирной организации здравоохранения считают, что на разработку общедоступной вакцины от коронавируса понадобятся месяцы.

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