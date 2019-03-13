Еще одна страна обвинила Россию во вмешательстве в выборы

Москва пытается помочь одному из кандидатов в президенты либо вообще "расколоть Индонезию"

Фото: Pixabay

Еще одна страна обвинила Россию во вмешательстве в выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8ea/680/5c88ea68089de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8ea/680/5c88ea68089de.jpg 2019-03-13T13:33:06+02:00 Другие страны Москва пытается помочь одному из кандидатов в президенты либо вообще "расколоть Индонезию"

Центральная избирательная комиссия Индонезии расследует атаки российских и китайских хакеров на базы данных избирателей с целью повлиять на результаты предстоящих президентских и парламентских выборов.

Председатель индонезийского ЦИК Ариф Будиман утверждает, что кибератаки заключаются в "манипулировании или изменении" базы данных и внесении в нее несуществующих избирателей.

"Они пытаются взломать нашу систему не просто каждый день, а каждый час", – отметил глава ЦИК.

В то же время Будиман не может однозначно назвать мотивы киберпреступников – это может быть либо помощь одному из кандидатов либо попытка "расколоть Индонезию".

На этом фоне ЦИК проверит данные в базе избирателей и установит, нет ли среди них поддельных имен.

Представители президентской кампании кандидата Прабово Субианто уже заявили о "17,5 млн подозрительных именах в списках, а также большом количестве других нарушений" на выборах.

Напомним, во время парламентских выборов в Молдове, которые проходили в прошлом месяце, спикер парламента Андриан Канду заявил о вмешательстве России.

Также мы писали о том, что оппозиция в Венесуэле призывала Россию воздержаться от вмешательства во внутренние дела страны.

Кроме того, как уже сообщалось, чтобы помешать российским провокациям на президентских выборах в Украине власти страны запретили представителям РФ выступать наблюдатели за избирательным процессом. Это решение поддержал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, подчеркнув угрозу вмешательства Кремля в избирательный процесс.

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