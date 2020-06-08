Еще одна страна объявила о полной победе над коронавирусом

Вслед за африканским Маврикием о полной победе над коронавирусной болезнью COVID-19 объявили также и власти Новой Зеландии .

Ссылаясь на заявление местного министерства здравоохранения, Daily Mail сообщает, что 8 июня в стране впервые с начала распространения инфекции не осталось зараженных. К тому же в последний раз новый случай инфицирования в стране был фиксирован еще 22 мая – то есть больше двух недель назад.

На этом фоне премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которая в апреле начала ослаблять максимальный уровень угрозы здоровью и безопасности нации в стране, объявила о том, что этот уровень опустится до первого, то есть минимального.

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"Сегодня, спустя 75 дней, мы готовы к переходу. На данный момент мы прекратили передачу вируса, но, конечно, еще увидим новые случаи заражения. Это не значит, что мы потерпели неудачу, но мы не застрахованы от того, что происходит в мире", — заявила премьер Ардерн.

В связи с этим отменят все ограничения в общественном транспорте и предприятиях общественного питания, в том числе и лимит количества посетителей и требование о соблюдении дистанции. Возобновляется обычный режим работы отелей, церквей, мечетей и спортивных учреждений. Отменяются все ограничения количества участников общественных мероприятий.

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В то же время на границе хоть и тоже планируют смягчить правила въезда для иностранцев, но Ардерн предупредила, что каждая заявка будет рассматриваться индивидуально.

За все время пандемии, которая началась в Новой Зеландии 28 февраля, зафиксировали 1504 инфицированных, из которых 1482 вылечились, а 22 умерли. Всего были протестированы порядка 295 тысяч человек.

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Ранее сообщалось о курьезном случае, который произошел из-за коронавируса с самой Джасиндой Ардерн – из-за объявленных ее правительством эпидемиологических правил ее с женихом отказались впускать в кафе в Веллингтоне.

Как обстоит ситуация с эпидемией в других странах, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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