Еще одна страна объявила вторую волну эпидемии коронавируса

В Южной Корее, которая ранее взяла под контроль коронавирусную эпидемию, объявили о второй волне COVID-19.

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Об этом, как сообщает BBC News, 22 июня заявил глава корейского Центра контроля и профилактики заболеваний Чон Ын Ген. По его словам, первая волна коронавируса завершилась в Южной Корее в апреле, а вторая началась со случаев заражения в Сеуле в начале мая.

Согласно официальным данным, за день до этого в стране обнаружили 17 новых случаев заражения, все – в нескольких кластерах в больших офисах и на складах в Сеуле и окрестностях южнокорейской столицы.

Городской глава Сеула Пак Вон Сун уже предупредил жителей о возможности возобновления карантина. Строгие меры по социальной дистанции введут повторно, если в течение трех ближайших дней количество новых случаев COVID-19 за сутки будет превышать отметку в 30, а в городских больницах будет заполнено больше 70% коек.

На данный момент в Южной Корее официально зарегистрировано 12,4 тысячи случаев инфицирования. При этом более 10,8 тысячи человек уже выздоровели и покинули больницы, а 280 скончались от вируса.

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Ранее о второй волне эпидемии объявили власти и других стран. В частности, об этом в конце мая сообщили в Армении.

Также вторая волна началась в соседней с Украиной Молдове. Однако президент страны Игорь Додон обещал не вводить карантин повторно.

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