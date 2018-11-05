Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Ранее так сделали Доминика, Суринам, Либерия, Сан Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа Новая Гвинея и Лесото

Островное государство Гренада, которое находится в Карибском бассейне, решило отозвать свое заявление о признании независимости Косово.

Решение было принято после встречи главы МИД этой страны Питера Дэвида с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем, передает Blic.

Гренада стала девятой страной, которая отказалась от признания Косово. Ранее так сделали Доминика, Суринам, Либерия, Сан Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа Новая Гвинея и Лесото.

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Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, объявил независимость в 2008 году под названием Республика Косово. Этот шаг признали около 100 стран-членов ООН.

Ранее мы писали, что власти Сербии готовятся к возможному обострению ситуации в Косово.

Напомним, 3 августа прошло заседание СБ Косово, в ходе которого сообщалось о намерениях сербов на севере Косово объявить в одностороннем порядке сербскую автономию. До этого, в апреле этого года сербы заявили о создании автономии и Ассоциации сербских муниципалитетов, которая будет формироваться в сотрудничестве с косовским правительством и в соответствии с Конституцией Косово.