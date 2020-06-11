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Еще одна страна проводит испытания новой вакцины против коронавируса

11 июня, 21:37

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Вакцина является одной из самых передовых в мире

Бразильский институт совместно с китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech проводит испытания новой вакцины против коронавируса, хотя ранее вероятность ее успеха против новой пневмонии упала до 50%. Об этом заявил губернатор штата Сан-Паулу, где находится научное учреждение, Жоао Дориа.

"Институт Бутана подписал соглашение с фармацевтическим гигантом Sinovac Biotech на производство коронавирусной вакцины", – заявила он. По словам губернатора, он подписал соответствующие документы накануне, подчеркнув важность такого сотрудничества не только для региона и страны, но и для всей мировой науки.

Сан-Паулу проведет клинические испытания препарата с участием 9 тысяч добровольцев из Бразилии. Работы начнутся в июле. После подтверждения эффективности и безопасности вакцины Бутанский институт получит соответствующие технологические достижения и сможет наладить крупное производство в Бразилии для дальнейшего бесплатного распространения в государственных медицинских учреждениях.

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Заметим, что только 10 из более чем 100 разработанных вакцин против нового типа коронавирусной инфекции тестируются на людях. "Вакцина из Института Бутана также является одной из самых передовых в этом отношении. Согласно исследованиям, она будет готова в первой половине 2021 года", – сказал глава региона.

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В начале июня стало известно, что клинические испытания британской вакцины, разработанной учеными из Оксфордского университета, также будут проводиться в Южной Америке. Ожидается, что с бразильской стороны в них примут участие 2000 добровольцев.

Бразилия, где 26 февраля был подтвержден первый случай новой коронавирусной инфекции, находится на втором месте в списке стран с наибольшим количеством инфицированных. Также Бразилия находится на третьем месте по количеству смертей после США и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай будут совместно разрабатывать вакцину против COVID-19.

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Бразилия исследование вакцина коронавирус

Источник: ТАСС

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