Еще одна страна считает, что Китай лгал о коронавирусе

Австралия присоединилась к США, Франции и Британии и тоже обвинила Пекин

Правительство Австралии сомневается в правдоподобности предоставляемых Китаем данных о вспышке эпидемии коронавируса и требует международного расследования касательно происхождения и распространения инфекции.

В частности, 19 апреля в эфире телеканала ABC министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн заявила об "очень высоком уровне" обеспокоенности по поводу транспарентности Пекина.

"Проблемы с коронавирусом – это вопросы для независимой проверки, и я считаю это очень важным для нас вопросом. На самом деле, Австралия будет настаивать на этом", – сказала глава МИД.

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В то же время, Пэйн считает, что независимое расследование должна проводить не Всемирная организация здравоохранения, а международная комиссия.

Таким образом, можно говорить о формировании коалиции в выяснении предусловий для появления в китайской провинции Хубэй вируса, который унес уже больше 160 тысяч жизней и нанес колоссальный удар по всемирной экономике.

Накануне президент США Дональд Трамп также пригрозил Китаю ответственностьюза преднамеренное сокрытие данных о коронавирусе COVID-19. При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно.

Франция и Великобритания также открыто выразили сомнения в честности КНР относительно освещения вспышки коронавирусной эпидемии и борьбы с ней.

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