Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Еще одна страна считает, что Китай лгал о коронавирусе

19 апреля, 11:53

Станислав Кожемякин

Австралия присоединилась к США, Франции и Британии и тоже обвинила Пекин

Правительство Австралии сомневается в правдоподобности предоставляемых Китаем данных о вспышке эпидемии коронавируса и требует международного расследования касательно происхождения и распространения инфекции.

В частности, 19 апреля в эфире телеканала ABC министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн заявила об "очень высоком уровне" обеспокоенности по поводу транспарентности Пекина.

"Проблемы с коронавирусом – это вопросы для независимой проверки, и я считаю это очень важным для нас вопросом. На самом деле, Австралия будет настаивать на этом", – сказала глава МИД.

Реклама

В то же время, Пэйн считает, что независимое расследование должна проводить не Всемирная организация здравоохранения, а международная комиссия.

В тренде
Франция продлила карантин, а Австрия – смягчила: как Европа борется с пандемией

Таким образом, можно говорить о формировании коалиции в выяснении предусловий для появления в китайской провинции Хубэй вируса, который унес уже больше 160 тысяч жизней и нанес колоссальный удар по всемирной экономике.

Накануне президент США Дональд Трамп также пригрозил Китаю ответственностьюза преднамеренное сокрытие данных о коронавирусе COVID-19. При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно.

Франция и Великобритания также открыто выразили сомнения в честности КНР относительно освещения вспышки коронавирусной эпидемии и борьбы с ней.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Австралия Китай эпидемия коронавирус эпидемиолог COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 18 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 18 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 18 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 18 апреляЕвросоюз
Коронавирус: Беларусь уже обогнала Украину, но Лукашенко нашел позитив
Коронавирус: Беларусь уже обогнала Украину, но Лукашенко нашел позитивДругие страны
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавирусаДругие страны
В Канаде увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Канаде увеличилось количество зараженных коронавирусомДругие страны
Цены на нефть рухнули до минимума за две недели
Цены на нефть рухнули до минимума за две неделиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...