Еще одна страна считает, что Китай лгал о коронавирусе

Правительство Австралии сомневается в правдоподобности предоставляемых Китаем данных о вспышке эпидемии коронавируса и требует международного расследования касательно происхождения и распространения инфекции.
В частности, 19 апреля в эфире телеканала ABC министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн заявила об "очень высоком уровне" обеспокоенности по поводу транспарентности Пекина.
"Проблемы с коронавирусом – это вопросы для независимой проверки, и я считаю это очень важным для нас вопросом. На самом деле, Австралия будет настаивать на этом", – сказала глава МИД.
В то же время, Пэйн считает, что независимое расследование должна проводить не Всемирная организация здравоохранения, а международная комиссия.
Таким образом, можно говорить о формировании коалиции в выяснении предусловий для появления в китайской провинции Хубэй вируса, который унес уже больше 160 тысяч жизней и нанес колоссальный удар по всемирной экономике.
Накануне президент США Дональд Трамп также пригрозил Китаю ответственностьюза преднамеренное сокрытие данных о коронавирусе COVID-19. При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно.
Франция и Великобритания также открыто выразили сомнения в честности КНР относительно освещения вспышки коронавирусной эпидемии и борьбы с ней.
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