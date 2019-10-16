Канада жестко наказала Турцию за военную агрессию в Сирии

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От простого осуждения Турции за военные действия на севере Сирии Канада перешла к более конкретным действиям и запретила поставки вооружений Анкаре.

Об этом сообщает CBC News, ссылаясь на пресс-секретаря МИД Канады Гияма Берубе, который подчеркнул временный характер приостановления выдачи новых разрешений на экспорт в Турцию оружия.

В дипведомстве отметили, что турецкая военная интервенция "ухудшает гуманитарную ситуацию и откатывает прогресс, достигнутый международной коалицией по борьбе с ИГИЛ", и призвали "защитить гражданских и соблюдать международные обязательства, в том числе по беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи".

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По данным портала в прошлом году канадский оборонпром заключил с Турцией сделок на 115,7 долларов. Канадские поставки включали преимущественно электронику и высокотехнологичные технологии слежения.

Напомним, 9 октября Вооруженные силы Турции начали наступление на позиции курдов на северо-западе Сирии. Целью военной операции "Источник мира" президент Реджеп Эрдоган назвал "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

В результате вторжения, по данным ООН, покинуть свои дома были вынуждены более 130 тысяч человек, а при осаде одного лишь города Рас-эль-Айн погибли около 50 мирных жителей. Сообщается также о потерях и с турецкой стороны.

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