Еще одно чудо в Стамбуле: подросток пережил двое суток под рухнувшим домом

Историю 16-летнего подростка, который 45 часов провел под завалами дома, можно считать настоящим чудом

Фото: AFP

Еще одно чудо в Стамбуле: подросток пережил двое суток под рухнувшим домом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d63/ac8/5c5d63ac82db2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d63/ac8/5c5d63ac82db2.jpg 2019-02-08T13:25:51+02:00 Другие страны Историю 16-летнего подростка, который 45 часов провел под завалами дома, можно считать настоящим чудом

Турецкие власти сообщили о еще одной истории чудесного спасения на месте обрушения жилого дома в Стамбуле.

8 февраля министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о том, что участники спасательной операции, в которой участвует около 500 сотрудников различных ведомств, обнаружили под завалами выжившего юношу.

"Спустя 45 часов после обрушения дома спасателям удалось извлечь из-под завалов 16-летнего подростка", – цитирует главу МВД агентство Anadolu.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Напомним, что накануне спасатели в Стамбуле обнаружили и достали пятилетнюю девочку Хавву Текгоз, которая провела под завалами 18 часов.

Ее обнаружили по голосу из-под завалов. В связи с этим всех сопереживающих и просто зевак, которые собрались на месте ЧП, просят соблюдать на месте трагедии максимальную тишину.

В целом по последней информации жертвами трагедии стали 10 человек и еще более десяти находятся в тяжелом состоянии.

Как мы писали рухнувшее здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликайа, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажа сверху.

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