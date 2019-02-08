Еще одно чудо в Стамбуле: подросток пережил двое суток под рухнувшим домом
Историю 16-летнего подростка, который 45 часов провел под завалами дома, можно считать настоящим чудом
Турецкие власти сообщили о еще одной истории чудесного спасения на месте обрушения жилого дома в Стамбуле.
8 февраля министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о том, что участники спасательной операции, в которой участвует около 500 сотрудников различных ведомств, обнаружили под завалами выжившего юношу.
"Спустя 45 часов после обрушения дома спасателям удалось извлечь из-под завалов 16-летнего подростка", – цитирует главу МВД агентство Anadolu.
О состоянии пострадавшего не сообщается.
Напомним, что накануне спасатели в Стамбуле обнаружили и достали пятилетнюю девочку Хавву Текгоз, которая провела под завалами 18 часов.
Ее обнаружили по голосу из-под завалов. В связи с этим всех сопереживающих и просто зевак, которые собрались на месте ЧП, просят соблюдать на месте трагедии максимальную тишину.
В целом по последней информации жертвами трагедии стали 10 человек и еще более десяти находятся в тяжелом состоянии.
Как мы писали рухнувшее здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликайа, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажа сверху.
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