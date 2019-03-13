Еще шесть стран запретили эксплуатацию "аварийных" Boeing

Совокупное количество стран, которые ввели ограничения на использование лайнеров достигло полусотни

Фото: AFP

Еще шесть стран запретили эксплуатацию "аварийных" Boeing //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8fd/072/5c88fd072b4ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8fd/072/5c88fd072b4ba.jpg 2019-03-13T14:56:00+02:00 Другие страны Совокупное количество стран, которые ввели ограничения на использование лайнеров достигло полусотни

Власти еще нескольких стран из разных частей мира решили ограничить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

О введении временного запрета эксплуатацию самолетов этой модели 13 марта сообщили в министерство гражданской авиации Египта, назвав это превентивной мерой, принятой с целью обеспечения безопасности пассажиров.

В ведомстве отметили, что ни у национального перевозчика Egypt Air, ни у других египетских авиакомпаний не имеется в флоте самолетов этой модификации.

Также временно запретить экспулатацию Boeing737 MAX 9 решили в Таиланде. Как сообщили в Управлении гражданской авиации, ограничение сроком на неделю коснется авиакомпании Thai Lion Air. Лайнеры Boeing737 MAX 8 – модификации, которая рухнула в Эфиопии – в стране не используются.

Следующим на такие меры пошел Узбекистан. Как сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", с 13 марта по 13 апреля самолетам Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 будет запрещено взлетать и садиться в аэропортах республики.

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К упомянутым странами также присоединилась Молдова.

"С 13 марта 2019 года, с 10.00 запрещается эксплуатация самолетов типа Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX всех серий авиаоператорами из республики и иностранными авиаперевозчиками, которые осуществляют полеты над территорией Молдавии", – заявили местный Орган гражданской авиации.

Кроме того, "до дальнейшего уведомления" запретили эксплуатацию любых модификаций Boeing 737 MAX в воздушном пространстве Гонконга. В местном Управлении гражданской авиации это назвали мерами предосторожности для обеспечения безопасности авиации и защиты общественности.

Также в качестве предупредительной меры запретить полеты самолетов Boeing 737 MAX решили и Объединенные Арабские Эмираты, о чем уведомили в Управлении гражданской авиации, не уточнив срок действия запрета.

Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.