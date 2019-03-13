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Еще шесть стран запретили эксплуатацию "аварийных" Boeing

Сегодня, 14:56

Совокупное количество стран, которые ввели ограничения на использование лайнеров достигло полусотни

Фото: AFP
Еще шесть стран запретили эксплуатацию "аварийных" Boeing //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8fd/072/5c88fd072b4ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8fd/072/5c88fd072b4ba.jpg Другие страны Совокупное количество стран, которые ввели ограничения на использование лайнеров достигло полусотни

Власти еще нескольких стран из разных частей мира решили ограничить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

О введении временного запрета эксплуатацию самолетов этой модели 13 марта сообщили в министерство гражданской авиации Египта, назвав это превентивной мерой, принятой с целью обеспечения безопасности пассажиров.

В ведомстве отметили, что ни у национального перевозчика Egypt Air, ни у других египетских авиакомпаний не имеется в флоте самолетов этой модификации.

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Также временно запретить экспулатацию Boeing737 MAX 9 решили в Таиланде. Как сообщили в Управлении гражданской авиации, ограничение сроком на неделю коснется авиакомпании Thai Lion Air. Лайнеры Boeing737 MAX 8 – модификации, которая рухнула в Эфиопии – в стране не используются.

Следующим на такие меры пошел Узбекистан. Как сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", с 13 марта по 13 апреля самолетам Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 будет запрещено взлетать и садиться в аэропортах республики.

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К упомянутым странами также присоединилась Молдова.

"С 13 марта 2019 года, с 10.00 запрещается эксплуатация самолетов типа Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX всех серий авиаоператорами из республики и иностранными авиаперевозчиками, которые осуществляют полеты над территорией Молдавии", – заявили местный Орган гражданской авиации.

Кроме того, "до дальнейшего уведомления" запретили эксплуатацию любых модификаций Boeing 737 MAX в воздушном пространстве Гонконга. В местном Управлении гражданской авиации это назвали мерами предосторожности для обеспечения безопасности авиации и защиты общественности.

Также в качестве предупредительной меры запретить полеты самолетов Boeing 737 MAX решили и Объединенные Арабские Эмираты, о чем уведомили в Управлении гражданской авиации, не уточнив срок действия запрета.

Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.

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Тег Эфиопия, крушение, самолет, лайнер, Boeing, авиакатастрофа, Боинг, Boeing-737

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Источник:

ТАСС

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