Українська
$ 26,84
30,21
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Еще в одной "победившей коронавирус" стране нашли новый случай COVID-19

16 июня, 11:55

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В Новой Зеландии доложили об импортированных случаях заражения

В Новой Зеландии, где на прошлой неделе сообщили о полной победе над коронавирусом и отмене большинства карантинных ограничений, обнаружили два новых случая инфицирования.

Как сообщает BBC, две женщины, которые прилетели из Великобритании, стали первыми пациентами с COVID-19 в стране за последние 24 дня.

Отмечается, что инфицированные являются родственницами и получили специальное разрешение на похороны одного из своих родителей.

Реклама

О зараженных известно, что 7 июня они прибыли в Новую Зеландию из Великобритании через Доху и Брисбен и отправились в обсерватор. Несмотря на наличие легких симптомов болезни у одной из них, 13 июня женщинам разрешили съездить на похороны. Во время поездки они остановились у родственника, который сейчас также соблюдает самоизоляцию.

Уже по возвращению, 16 июня, у них подтвердился диагноз.

Таким образом, с начала пандемии, которая началась в Новой Зеландии 28 февраля, в стране зафиксировали 1506 инфицированных, из которых 1482 вылечились, а 22 умерли. Всего были протестированы порядка 295 тысяч человек.

В тренде
Невзоров о Ефремове: Надо выбирать – трезвенник при галстуке либо великий актер

Напомним о курьезном случае, который произошел из-за коронавируса с новозеландским премьером Джасиндой Ардерн – из-за объявленных ее правительством эпидемиологических правил ее с женихом отказались впускать в кафе в Веллингтоне.

Реклама

Ранее о новом импортированном случае COVID-19 сообщила другая "победившая коронавирус" страна – Черногория.

Больше о ситуации с коронавирусом в других странах смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия новая зеландия коронавирус пандемия COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 16 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 16 июняЕвросоюз
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на "режим военного времени"Другие страны
Мужчина тайно заглядывал женщине под юбку и попал на видео
Мужчина тайно заглядывал женщине под юбку и попал на видеоFun
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)Транспорт
Завершение пандемии коронавируса: в ВОЗ сделали неутешительный прогноз
Завершение пандемии коронавируса: в ВОЗ сделали неутешительный прогнозДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять