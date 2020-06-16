Еще в одной "победившей коронавирус" стране нашли новый случай COVID-19

В Новой Зеландии, где на прошлой неделе сообщили о полной победе над коронавирусом и отмене большинства карантинных ограничений, обнаружили два новых случая инфицирования.

Как сообщает BBC, две женщины, которые прилетели из Великобритании, стали первыми пациентами с COVID-19 в стране за последние 24 дня.

Отмечается, что инфицированные являются родственницами и получили специальное разрешение на похороны одного из своих родителей.

Реклама

О зараженных известно, что 7 июня они прибыли в Новую Зеландию из Великобритании через Доху и Брисбен и отправились в обсерватор. Несмотря на наличие легких симптомов болезни у одной из них, 13 июня женщинам разрешили съездить на похороны. Во время поездки они остановились у родственника, который сейчас также соблюдает самоизоляцию.

Уже по возвращению, 16 июня, у них подтвердился диагноз.

Таким образом, с начала пандемии, которая началась в Новой Зеландии 28 февраля, в стране зафиксировали 1506 инфицированных, из которых 1482 вылечились, а 22 умерли. Всего были протестированы порядка 295 тысяч человек.

Напомним о курьезном случае, который произошел из-за коронавируса с новозеландским премьером Джасиндой Ардерн – из-за объявленных ее правительством эпидемиологических правил ее с женихом отказались впускать в кафе в Веллингтоне.

Реклама

Ранее о новом импортированном случае COVID-19 сообщила другая "победившая коронавирус" страна – Черногория.

Больше о ситуации с коронавирусом в других странах смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама