Эскалация конфликта на Ближнем Востоке: в Багдаде обстреляли посольство США

После обстрела все подъезды к посольству были перекрыты

/ Фото: WANA (West Asia News Agency)/Nazanin Tabatabaee via REUTERS ATTENTION EDITORS

Две ракеты типа "Катюша" упали неподалеку от посольства США в хорошо укрепленной "зеленой зоне", где расположены иностранные диппредставительства и правительственные учреждения. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. После обстрела все подъезды к посольству были перекрыты.

Видео: Reuters

Также, по меньшей мере четыре ракеты упали на территории авиабазы Эль-Баляд в провинции Салах-эд-Дин к северу от иракской столицы, где расквартированы американские войска. По информации представителей иракской армии, жертв и разрушений нет.

Сообщается также о минометном обстреле квартала Эль-Джадрийя в Багдаде, в результате которого пострадали пять человек.

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Дополнительные подразделения армии и полиции направлены в качестве подкрепления в "зеленую зону" Багдада, которая подверглась в субботу вечером ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на иракские силовые структуры.

Ранее официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами генерал Абдель Карим Халаф сообщил, что Ирак "принял решение ограничить присутствие американских сил на территории Ирака". Между тем после нападения иракских ополченцев на посольство США в Багдаде 31 декабря Вашингтон направил в город 750 морских пехотинцев для защиты американской дипмиссии.

Напомним, что ранее 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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