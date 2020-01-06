Эскалация конфликта на Ближнем Востоке никому не выгодна – Столтенберг

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Иран воздержаться от дальнейших провокаций.

"Все участники встречи выразили обеспокоенность в связи с дестабилизирующей деятельностью Ирана на Ближнем Востоке. В последнее время мы наблюдали эскалацию (действий) со стороны Ирана, в частности, удары по саудовскому энергетическому объекту, также Иран сбил американский беспилотник", – заявил Столтенберг по итогам чрезвычайной встречи Североатлантического совета в Брюсселе.

"Участники встречи выступили с призывом к сдерживанию и деэскалации, поскольку новый конфликт не выгоден никому, поэтому Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций", – сказал он.

Генсек НАТО принял решение провести внеочередное заседание Североатлантического совета по обстановке в ближневосточном регионе в связи с событиями вокруг Ирака.

Как сообщалось, парламент Ирака рассмотрел 5 января вопрос и принял решение о выводе из страны американского воинского контингента и подразделений стран коалиции, воюющей против "Исламского государства".

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С призывом к такому решению выступил на заседании исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

Он назвал вывод иностранных войск "наилучшим решением".

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командующий иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Ранее в Тегеране прошли похорони Сулеймани.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель – бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

Как известно, спецподразделение "Аль-Кудс" занимается проведением спецопераций за пределами Ирана. "Аль-Кудс" под руководством Сулеймани оказывало военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграло важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству диктатора Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.

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