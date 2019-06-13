Эскалация в Израиле: на юг страны "посыпались" зажигательные шары

Около полуночи система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим

Фото: REUTERS/Mohammed Salem.

В Израиле новая эскалация. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Israelinfo.

В ответ на ракету, выпущенную в ночь на четверг, 13 июня, израильские ВВС атаковали подземную базу боевиков на юге сектора.

Около полуночи система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру Сектора Газа.

Одной ракетой дело не ограничилось - ранним утром была предпринята попытка выпустить еще две, но они упали на территории Сектора Газа. Об этом сообщают палестинские СМИ.

В последние дни стало ясно, что новое обострение не за горами. На юг Израиля после перерыва в несколько недель снова массово полетели зажигательные воздушные шары.

Сгорело пшеничное поле возле Нахаль Оз, крупные пожары были зафиксированы в лесу Беери и возле Кисуфим.

В ответ Израиль сначала сократил зону рыболовства до 10 морских миль, а в вечером в среду полностью запретил рыбацким лодкам выходить в море.

Через несколько часов начался ракетный обстрел.

ХАМАС утверждает, что Израиль не выполняет достигнутые условия перемирия. Сегодня в сектор прибудет делегация из Египта, чтобы попробовать понять, как можно сдержать очередной обмен ударами.

Напомним, что 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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