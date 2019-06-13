Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Эскалация в Израиле: на юг страны "посыпались" зажигательные шары

13 июня, 09:19

Около полуночи система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим

Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Фото: REUTERS/Mohammed Salem.

В Израиле новая эскалация. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Israelinfo. 

В ответ на ракету, выпущенную в ночь на четверг, 13 июня, израильские ВВС атаковали подземную базу боевиков на юге сектора.

Около полуночи система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру Сектора Газа.

Одной ракетой дело не ограничилось - ранним утром была предпринята попытка выпустить еще две, но они упали на территории Сектора Газа. Об этом сообщают палестинские СМИ.

В последние дни стало ясно, что новое обострение не за горами. На юг Израиля после перерыва в несколько недель снова массово полетели зажигательные воздушные шары.

Сгорело пшеничное поле возле Нахаль Оз, крупные пожары были зафиксированы в лесу Беери и возле Кисуфим.

В ответ Израиль сначала сократил зону рыболовства до 10 морских миль, а в вечером в среду полностью запретил рыбацким лодкам выходить в море.

Через несколько часов начался ракетный обстрел.

ХАМАС утверждает, что Израиль не выполняет достигнутые условия перемирия. Сегодня в сектор прибудет делегация из Египта, чтобы попробовать понять, как можно сдержать очередной обмен ударами.

Напомним, что 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Израиль, сектор Газа, ХАМАС, обстрелы

Вы сейчас просматриваете новость " Эскалация в Израиле: на юг страны "посыпались" зажигательные шары". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израиль нанес воздушный удар по Сирии, есть жертвы

2 июня, 09:42

Премьер-министр Израиля сообщил, что лично отдал приказ нанести удары

В Израиле Нетаньяху пообещал очередную победу на выборах в сентябре

30 мая, 01:50

Он также заявил, что не жалел усилий, чтобы предотвратить выборы

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Как стирать обувь в стиральной машине

Куркума спасет больные суставы

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Назван самый полезный суп

​Люди спасли тонущих слонят: видео

7 детей российских звезд, которые рано начали взрослую жизнь

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

Вчера, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Назван самый вредный суп, который так любят россияне

Врачи назвали 12 признаков больных почек

Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь