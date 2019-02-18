Если Мадуро применит силу, то проиграет: Гуайдо назвал причину
Самопровозглашенный президент страны считает, что у венесуэльского диктатора нет поддержки военных
Даже если венесуэльский президент Николас Мадуро применит силу против своих политических противников, его будет ждать неудача, поскольку он не пользуется достаточной поддержкой военных, утверждает исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо.
"При силовом сценарии Мадуро также потерпит поражение, потому что у него уже нет поддержки народа, нет международной поддержки и тем более 80% Вооруженных сил, также хотят перемен", — заявил он в Twitter.
Напомним, что ранее по приказу Мадуро в Венесуэлу группу депутатов Европарламента - первую международную делегацию, которая прибыла в Венесуэлу по приглашению Гуайдо. В МИД страны это объяснили тем, что европейские политики планировали заговор в стране.
В ответ на это испанские депутаты Европарламента призвали лишить послов Боливарианской республики в Евросоюзе верительных грамот.
Мы также писали, что, по данным помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы втайне от Николаса Мадуро регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо.
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