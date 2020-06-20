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Если покажу, что "беленький и пушистенький", потеряю страну – Лукашенко

20 июня, 00:17

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Лукашенко считает, что ему никто не простит уничтожение Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если он поступит демократично, то потеряет страну и его "проклянут".

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"Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси", – заявил Лукашенко.

"Меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации", – заметил он.

Лукашенко при этом подчеркнул, что как лидер страны, "который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства", никому не позволит "сломать эту страну".

"На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", – добавил он. Также Лукашенко считает, что люди, которые хотят изменить ситуацию в стране, "заблудшие".

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"Я пока прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на меры реагирования, не подталкивайте нас к этому", – подытожил он.

Выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа.

Ранее в Минске ОМОН разогнал акцию протеста.

Видео: Reuters

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Беларусь протест выборы президента Александр Лукашенко

Источник: Интерфакс

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