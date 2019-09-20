Есть подозрение, что в России знали о готовящихся ударах по Саудовской Аравии: интервью с Михаилом Крутихиным

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О том, какие возможны последствия атаки на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии, кому выгоден подъем цен на энергоносители и почему в интересах США не углублять конфликт в Персидском заливе, в интервью сайту "Сегодня" рассказал Михаил Крутихин, известный экономический аналитик, партнер консалтинговой компании RusEnergy.

Фото: www.facebook.com/Михаил Крутихин

- Недавно был удар якобы иранских дронов по НПЗ в Саудовской Аравии. Если участь специфику истории взаимоотношений Саудовской Аравии и Ирана, насколько такой конфликт характерен для Персидского залива?

- Есть неточности. Во-первых, мы не знаем были ли это иранские дроны и ракеты или нет? Да, отношения с Ираном очень напряженные, все на грани войны, возможно, это уже гибридная война.

Во-вторых, налет совершался не на НПЗ. Удару подверглись два самых крупных месторождения Саудовской Аравии – Абкайке и Хурайсе. Но не сами скважины, они расположены на расстоянии друг от друга, ударили по самому чувствительному месту – станции, где нефть очищалась и готовилась к экспорту.

Ситуация очень серьёзная, поскольку с рынка было выведено примерно 5,7 млн баррелей в сутки. Это 11-12% всего поступления мировой нефти на рынок. Это беспрецедентный удар. Самое крупное, что когда-то выводилось с рынка – это революция в Иране 1978-79 годов, когда с рынка исчезло где-то 5,5 млн баррелей. Немного меньше исчезало с рынка в 1973-74 году, когда была агрессия арабов против Израиля и нефтяное эмбарго, там 4,5 млн баррелей получилось. Столько же выводилось во время войны Ирака с Кувейтом 1990 года. Этот удар самый большой за всю историю нефтяной отрасли. Последствия будут долгими. На ремонт емкостей и узлов по подготовке нефти нужно не меньше 3-х месяцев.

- Знали куда бить, знали инфраструктуру?

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- Да, это все было хорошо подготовлено. Судя по снимкам со спутника, удары наносились конкретно по узлам станции по подготовке нефти и резервуарам. Ущерб нанесен колоссальный.

- Куда Саудовская Аравия продает нефть?

- По всему миру – Европа, Азия, Северная Америка. Мы видим, что у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco накоплены резервы не только на саудовской территории, но и, например, в Нидерландах (Роттердам) и в Японии. Там они хранят свою нефть, нефть находится и в танкерах, стоящих на приколе. Поэтому какие-то запасы есть и у саудовцев. Они говорят, что запасов хватит на 37 дней, но в этих цифрах можно сомневаться.

- Какая возможна реакция США, ведь Саудовская Аравия, грубо говоря, "под крышей" Вашингтона?

- Этот удар американцам не с руки, это не идет им на пользу. Американская экономика зависит от низких цен на энергоносители. Когда цены растут, ничего хорошего для США нет. Для саудовцев это, как ни парадоксально, хорошо, а для американцев – это удар по американской экономике. Тем более, что у них начинались какие-то сдвиги в улучшении отношений с Ираном, а этот удар может окончательно испортить отношения. Недавно я разговаривал с бывшим американским послом в Азербайджане Мэтью Брайза. Он говорит, что есть вероятность, что Белый дом нанесет ограниченный удар по иранским военным целям, чтобы отомстить. Я с ним не согласился. На мой взгляд, Белому дому сейчас не нужно дальше обострять обстановку с Ираном, так как такое обострение еще больше повысит цены на нефть. Это не в интересах американцев и американской экономики.

- А куда сейчас Иран, который находится под санкциями США, продает свою нефть?

- Можно считать, что экспорт из Ирана нулевой. Говорят, что контрабандой Иран отправляет от 0,5 до 0,7 млн баррелей в сутки куда-то. Но, в целом, Ирану такой удар по ценам не нужен, так как это настолько маленький экспорт, что Тегерану все равно какие цены.

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- Путин уже отреагировал, заявил, что Саудовская Аравия может купить у Москвы российскую ПРО. Троллит он так саудовцев, или нет, но какие здесь интересы России?

- Россия заинтересована в высоких ценах на нефть. Не сами российские компании, а именно российский бюджет, получающий все, что за пределами $40 за баррель выручают компании.

Второе: когда цены будут расти, то это может быть сигналом к ускорению уже начавшейся экономической рецессии. Тогда мало не покажется России и другим странам. Поэтому большие цены на энергоносители могут быть предвестником макропотерь.

Третье: есть подозрение, что в России был кто-то, кто знал о готовящемся нападении. 11 числа и за день до этого физическое лицо или несколько физических лиц вдруг приступили к скупке нефтяных фьючерсов на российской бирже. Возможно, что кто-то знал и подсуетился, скупая фьючерсы по низкой цене. В других странах, где есть контроль, это стало бы поводом к немедленному расследованию. Использование инсайдерской информации запрещено, тем более если это инсайдерская информация о преступлении. В России это никогда не расследуется, хотя случаев таких много.

- Как отреагировал рынок и как дальше будет реагировать?

- Рынок прыгнул, взлет на $12 от стартовой цены. Затем все устаканилось, днем было уже только на $5 прибавление, а вечером – $8. Но вечернее прибавление произошло после того, как пришло сообщение о захвате Ираном судна в Персидском заливе. То есть на этом весь конфликт не исчерпан. Это означает, что сегодня в ценах заложены риски конфликта в Персидском заливе, как зоны, откуда выходит больше 20% мировой нефти. Если там что-то серьезное произойдет, будет повышение. Часть повышения уже заложена в цены. Сегодня цена ведет себя довольно нейтрально, она не поднимается за предел в $70 за баррель марки Brent. Если все будет спокойно, думаю, она в коридоре $60-70 за баррель и должна держаться. Хотя до этих событий считалось, что цена будет держаться возле отметки $60. Теперь заложили туда риски.

- Последний вопрос о глобальной рецессии. Экономисты говорят, что они не знают, когда и где она начнется, но циклы никто не отменял, что-то будет. Как нефтяной рынок ведет себя во время рецессии?

- Если будет спад экономической активности, будет переизбыток нефти, цены покатятся вниз. Судя по всему, сейчас мы живем в начале скольжения вниз. Для России это очень плохо. Для мира это тоже не хорошо. Возможно, что это как-то поможет странам, которые связывают свое экономическое развитие с низкими ценами на энергоносители. США или Китай могут быстрее выйти из рецессии, чем страны экспортёры нефти, как СА, Россия, Ирак и другие.

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