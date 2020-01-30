Эстонцы научились экономить 10 дней жизни в год

Благодаря цифровизации граждане страны не тратят время на лишние поездки в офисы и очереди

99% административных услуг в Эстонии предоставляется в электронном виде.

Для эстонских граждан обычное дело – открыть собственную компанию за 20 минут или проголосовать на выборах, не выходя из дома.

Украина хочет использовать эстонский опыт и также перевести все услуги в электронный вид. "Сегодня" изучали эстонский опыт и выясняли, когда и украинцы смогут получить все справки с помощью одного "клика". Об этом – наш цикл "Цифровая революция".

Эстония – одна из самых маленьких стран Евросоюза. Здесь проживает около 1,3 млн. человек – даже в Харькове населения больше. Самих эстонцев привыкли называть медленными, но разве кто-то их сможет в этом упрекнуть после того, как они первыми в мире провели у себя настоящую цифровую революцию.

Съемочная группа "Сегодня" посетила презентационный центр "e-ESTONIA" в Таллинне. Здесь ежегодно принимают сотни делегаций со всего мира, чтобы поделиться эстонским опытом цифровизации. Как все работает – на большом экране показывает наш гид – Анетт Нюма. Для начала открывает собственный электронный кабинет гражданина.

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"Здесь мы видим важную информацию – и о моем семейном враче, сколько у меня детей, данные моего паспорта и, если прокрутить ниже, – можно увидеть, где я живу", – рассказывает спикер центра "e-ESTONIA" Анетт Нюма.

Доступ к информации – со смартфона или c компьютера. Если украинцы, как правило, используют их для общения в соцсетях или чтения новостей, эстонцы –решают с их помощью практически все вопросы, связанные с получением услуг.

"99% процентов административных услуг в Эстонии предоставляются в электронном виде. Мы можем делать в онлайн-режиме почти все. Кроме трех вещей – жениться, развестись и купить-продать недвижимость", – говорит Анетт Нюма.

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В отдельном окошке можно выбрать желаемый сервис – заказать справку, записаться к врачу, открыть собственную компанию за 15-20 минут или даже проголосовать на выборах.

В Эстонии перевод услуг в электронный вид начался в 2000 году – с пуском в онлайне системы сбора налогов. В 2002 году появились так называемые ID-карты – электронные паспорта. А 2005 году в стране провели первые электронные выборы.

Получая услуги через смартфон или компьютер, эстонец ежегодно высвобождает 10 дней жизни – время, которое раньше тратили на лишние поездки или стояния в очередях – как это, к примеру, есть в Украине. Новации также помогают эстонцам бороться с коррупцией.

"Компьютер не возьмет взятку", – говорит руководитель проекта по поддержке программы "U-LEAD/EGOV4Ukraine" Мари Педак.

Эстонский опыт цифровизации уже внедряет и Украина: обновляет базы данных и системы обмена информацией между государственными структурами. Пока в электронном виде около 5% услуг, но это только начало – утверждают в министерстве цифровой трансформации Украины.

"У нас стоит план – за три года оцифровывать все 100% услуг. И если не будет услуги онлайн, значит ее не будет оффлайн", – говорит вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Чиновник обещает – в ближайшее время у каждого украинца тоже будет свой электронный кабинет. Среди услуг, которые одними из первых переведут в онлайн: выдача справок о составе семьи, открытие или закрытие ФЛП, оформление субсидий. В частности, должны порадовать автовладельцев – приложением к смартфону, где будут электронные версии водительских прав и техпаспорта на машину.

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