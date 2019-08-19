"Это чудо": женщина выжила после падения с 1500 метров

Парашютистка, у которой не раскрылся купол парашюта, отделалась лишь несколькими переломами при падении

/ Фото: Pixabay

В канадской провинции Квебек, на которую в прошлом месяце обрушился торнадо, женщина невероятным образом пережила неудачный прыжок с парашютом.

Как сообщает Radio Canada, инцидент произошел на объекте Parachutisme Adrénaline в городе Труа-Ривьере.

О потерпевшей известно немного – лишь то, что ей 30 лет, и что во время прыжка с 1,5-километровой высоты у нее не раскрылись оба парашюта (основной и запасной).

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Несмотря на то, что скорость ее падения была около 60 км/час, она выжила, так как на ветки деревьев в лесу – они немного смягчили столкновение с землей.

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После случившегося канадская парашютистка попала в больницу с несмертельными травмами, среди которых – перелом позвонков.

"Я не могу поверить в то, что человек может пережить такое падение самолета. Это чудо", – цитирует радиостанция очевидицу случившегося Денис Демерс.

А вот в прошлом году сообщалось о менее удачливом парашютисте, у которого во время прыжка со скалы в Португалии не раскрылся парашют и он погиб.

Кроме того, "Сегодня" писали о 90-летних парашютистах Гарри Риде и Джоне Хаттоне, которые во время годовщины высадки в Нормандии в этом году повторили свой подвиг 75-летней давности.

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