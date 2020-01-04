"Это не подачка": эксперт рассказал, как Россия шантажирует Беларусь

Белорусский экономист рассказал о нецелесообразности интеграции двух стран в Союзное государство

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Фото: сайт Кремля

Россия фактически шантажирует Беларусь, исключая из интеграционного "уравнения" компенсацию стоимости газа и нефти и вводя вместо него так называемый "налоговый маневр".

Об этом заявил "Радио Свободе" белорусский независимый эксперт, аналитик и экономист Сергей Чалый, назвав вопросы компенсации "налогового маневра" и цены на газ не раздельными, а "одним и тем же".

Он напомнил, что после создания Евразийского экономического союза должен был заработать единый рынок газа и должна была заработать новая схема расчета цены голубого топлива – по Ямало-Ненецкому автономному округу, плюс транспортировка, плюс небольшая наценка "Газпрома".

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Но из-за ​​расчета стоимости транспортировки в валюте, в итоге цена российского газа оказалась втрое больше, чем в России. Поэтому в 2016 году Москва предложила компенсировать разницу путем таможенного перерасчета 6 млн тонн нефти и перечисления Беларуси экспортных пошлин.

"Это то, что является компенсацией Беларуси за дорогой газ, а не подачкой. И когда Россия одной рукой устраивает "налоговый маневр", снижает размер экспортных пошлин и переносит нагрузку на добычу полезных ископаемых, она должна была предусмотреть и порядок компенсации", – констатирует Чалый.

Суть "налогового маневра" заключается в том, что до 2024 года Москва намерена постепенно обнулить экспортные пошлины на нефть, одновременно подняв налог на ее добычу. Это прямо бьет по интересам Беларуси, которая получает от России нефть по внутренним ценам, а продает нефтепродукты – по мировым.

Напомним, что в прошлом году выполнилось 20 лет с момента подписания Договора о Союзном государстве между Россией и Беларусью. По этому поводу руководство двух стран провело ряд встреч и оценило успехи на поприще интеграции, а в РФ рассказали о камнях преткновения на этом пути.

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