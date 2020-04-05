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"Это не виртуально, это близко": украинка рассказала о коронавирусе в Британии

5 апреля, 10:24

Игорь Рец

Как изменилась жизнь в Лондоне за 2 недели жесткого карантина

В столице Великобритании, где две недели назад ввели карантин, работает общественный транспорт и магазины, но люди выходят на улицу лишь по крайней необходимости. Об этом сайту "Сегодня" рассказала украинка Марина Калланд, которая уже 19 лет живет в столице Соединенного Королевства.

По ее словам, на улицах стало не только меньше людей, но и автомобилей, люди сидят дома, хотя общественный транспорт функционирует.

"Закончилась вторая неделя введения более строгого карантина в Великобритании, на улицах гораздо меньше людей, меньше машин, можно гулять посреди улицы. В магазинах пропал ажиотаж со скупкой всех вещей, так что теперь можно все покупать. Но открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости", – рассказывает девушка.

При этом, как отмечает Марина, в Лондоне работает метро и другой общественный транспорт, чтобы люди, которым это необходимо, смогли добраться на работу. Все остальные работают дома. Разрешается выходить только по необходимости.

"Можно полчаса в день заниматься физическими упражнениями, но, естественно, разводить пикники нельзя", – добавляет украинка.

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У Марины есть друзья, которые столкнулись с коронавирусом. К счастью, в госпитализации никто из них не нуждался.

"Многие люди попадают в больницу. У меня есть знакомые, у которых подтвержден коронавирус, поэтому это не виртуально, это близко. Например, моя свекровь в зоне риска, ей из МОЗ прислали письмо, что можно и чего нельзя делать, как себя вести. Мы ее не увидим долго, нам нельзя к ней приходить, ведь мы можем привезти инфекцию. Достаточно серьезно все к этому относятся", – говорит девушка.

Марина Калланд о ситуации с коронавирусом в Британии

По состоянию на утро 5 апреля, в Великобритании зафиксировано около 42,5 тыс. зараженных коронавирусом, более 4 тыс. человек погибли.

Напомним, ранее о ситуации в Лондоне рассказывал легендарный футболист "Динамо" Сергей Балтача.

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Великобритания Лондон украинцы карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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