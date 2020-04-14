"Это общий вызов": в НАТО оценили помощь Украины в борьбе с COVID-19

Йенс Столтенберг рассказал о сотрудничестве с Украиной в противостоянии эпидемии

Украина предоставила свои самолеты Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" для доставки гуманитарных грузов своим союзникам. Такое сотрудничество отметил даже генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в преддверии переговоров министров обороны военного блока 14 апреля он отметил, что Украина помогает союзникам НАТО, предоставляя стратегические воздушные перевозки.

"НАТО использует зафрахтованные украинские транспортные самолеты для обеспечения стратегических перевозок. Это самолеты с огромными грузовыми возможностями. Мы приветствуем сотрудничество с Украиной в этой сфере", – сказал Столтенберг.

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Он добавил, что НАТО рассматривает новые возможности углубления сотрудничества с Украиной, в том числе и по Программе расширенного партнерства, статус участника которой Киев стремится получить.

"Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО работает со своим партнером Украиной для перевозок грузов союзникам. Мы рады такому партнерству с Украиной. Это общий вызов, и мы должны реагировать вместе", – резюмировал Йенс Столтенберг.

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Стоит отметить, что в частности украинские самолеты уже помогли доставить медицинские грузы в Данию, Чехию, Словакию, Румынию и Польшу.

В то же время, сообщалось, что для доставок гуманитарных грузов из Китая в Украину тоже использовался самолет Ан-225.

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

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