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"Это солдаты. Им приказали – они пошли": Лукашенко впервые высказался о задержанных боевиках Вагнера

1 августа, 22:23

Елена Вус Елена Вус

Белорусский лидер попросил с задержанными обращаться аккуратно

В субботу, 1 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными ранее россиянами из состава частной военной компании, попросив с задержанными обращаться аккуратно.

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Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что многие изложенные факты – интересны, а задача следствия – выяснить цели группы.

Также он попросил с задержанными обращаться аккуратно. "Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали – они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал".

Кроме того, белорусский лидер пояснил, что только президент может дать разрешение на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси.

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"С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала....Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что у задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера было много возможностей улететь в турецкий Стамбул, однако "российские туристы" тщательно заметали следы своего пребывания в республике.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК Вагнера.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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Россия Беларусь задержание боевики наемники вагнер Александр Лукашенко ЧВК Вагнера
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