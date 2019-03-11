Это теракт: в Венесуэле назвали новую причину масштабного блэкаута
Замглавы МИД Боливарианской республики считает, что авария на гидроэлектростанции была спровоцирована извне
Несмотря на массовые перебои с электроснабжением из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции, ситуация в Венесуэле остается спокойной, уверяют местные власти.
"Ситуация нормальная", – заявил замминистра иностранных дел Боливарианской республики по международным связям Вильям Кастильо во время визита в Мадрид 11 марта.
Заместитель главы внешнеполитического ведомства назвал отключение электроэнергии следствием "атаки террористического характера", подчеркнув, что "важная часть электрической системы" все еще подлежит восстановлению.
В то же время, первый заместитель председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы Таня Диас утверждает, что вокруг обстановки в Венесуэле ведется "кампания по дезинформации".
Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов южноамериканской республики остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны.
Как мы уже писали, на данный момент электроснабжение в столице Венесуэлы Каракасе удалось восстановить примерно на 40%.
Также сообщалось о смерти полутора десятков тяжело больных пациентов - 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа.
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