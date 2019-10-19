Это только кажется, что США сдали позиции: эксперт о ситуации в Сирии

Фото: White Helmets via REUTERS

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На текущей неделе внимание мировой общественности сместилось от ситуации с импичментом президента США Дональда Трампа к событиям в Сирии. По мнению директора информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, США в Сирии продолжают активно играть свою игру, в которой в итоге могут выиграть.

"Это на первый взгляд кажется, что американцы сдали свои позиции в Сирии. На самом деле их стратегические интересы – контроль над районами Сирии с нефтяными и газовыми месторождениями. Они сохраняют этот контроль и будут его сохранять, но уже не с помощью курдов, а с помощью турков. Кроме того, они понимают, что ни Эрдоган, ни Россия в Сирии не реализуют в полной мере свои планы. А значит, интересам США ничего не угрожает", – отметил эксперт.

В свою очередь, военный эксперт Александр Мусиенко полагает, что неоднозначные действия США вызваны в том числе внутренними причинами.

"На самом деле, я думаю, Трамп принимал решение одобрить операцию лично или в узком кругу, – отмечает Александр Мусиенко. – Но потом в США спохватились, поскольку поняли, насколько эта история бьет по имиджу Вашингтона в мире и по имиджу политикума внутри страны. Ведь США постоянно поддерживали часть курдов из сирийской оппозиции, присылали им инструкторов, помогали оружием и так далее. А тут "бах" – турки захватывают территорию, разбивают курдов. США делают вид, что вообще ни при чем. У налогоплательщиков возникает вопрос: а зачем тогда вся эта поддержка была нужна?" – говорит эксперт.

Напомним, президент Турции Эрджеп Эрдоган начал военную операцию "Источник мира", направленную в первую очередь против сирийских курдов.

США, поддерживавшие курдов в период борьбы с Исламским государством и гражданской войны в Сирии, по сути, "умыли руки".

Правда, позже начали грозить Анкаре санкциями. Трамп, накануне в разговоре с Эрдоганом, вроде бы, давший добро на операцию, через пару дней написал турецкому коллеге весьма недипломатичное письмо. Сирийские курды, воевавшие в составе демократической оппозиции против Асада, после начала операции турецких войск назвали действия американцев "ударом ножом в спину", обратились к Асаду за поддержкой и получили ее.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в аналитическом обзоре ситуации в материале: "Как Трамп "сдал" курдов и причем здесь Украина".

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