"Этот режим нужно изолировать": президент Литвы жестко высказалась о Лукашенко

По словам Грибаускайте, сейчас нельзя вести «двойную игру»

Президент Литовской Республики (2009—2019) Даля Грибаускайте, которая ранее назвала Александра Лукашенко диктатором, сделала новое заявление о президенте Беларуси. По ее мнению, его режим необходимо политически и дипломатически изолировать. Об этом сообщает Delfi.

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"Этот режим должен быть изолирован политически и дипломатически, в отношении представителей Беларуси – не народу – должны применять не только политические, но и экономические санкции", – считает политик.

Она отметила, что "после такого массового применения жестокой силы против своего народа" нельзя продолжать вести "двойную игру".

"Этот режим должен знать, как его оценивает мир. Хватит играть и сидеть на двух стульях как отчасти делал Запад и мы – будто что-то мы видим, чего-то не видим, ведь экономические связи важны", – заявила Грибаускайте.

Отметим, что ранее Грибаускайте заявляла, что считает выборы в Беларуси нелегитимными, поскольку на них не были допущены международные наблюдатели.

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Аналогичное заявление сделал и действующий президент Литвы Гитанас Неуседа. По его словам, президентские выборы в Беларуси не были свободными и демократическими, в связи с чем победивший на них (как утверждает местный ЦИК) Александр Лукашенко не является легитимным президентом.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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