Эвакуация украинцев из Китая: как будет проходить карантин

В Украине, по словам Радуцкого, есть возможности для лечения болезни

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

За украинцами, которых эвакуируют из Китая, 14 дней будут наблюдать медики. Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает LB.ua.

"Там 47 человек выделило Министерство внутренних дел для обеспечения этой обсервации. Это Национальная гвардия и сотрудники полиции. Также там будет ограниченный медицинский персонал – не будет смен. Там будут находиться люди (медики) в течение всех 14 дней... Если, не дай Бог, это заболевание, – они попадут в инфекционную больницу, а не в место карантина, то там уже будет и проточно-вытяжная вентиляция, персонально на каждый блок. А это условия – еще из советских времен", – сказал Радуцкий.

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По его словам, в Украине в случае распространения заболевания есть возможности для изоляции больных и их лечения.

"В Украине на сегодняшний день в случае всплеска заболевания есть 5700 кроватей. Есть кровати второго резерва и есть – третьего резерва. Что касается оборудованиия – есть специальное оборудование для наполнения кислородом легких людей, их не так много, как обычных аппаратов искусственной вентиляции легких, но они есть", – добавил Радуцкий.

Как известно, самолет за украинскими гражданами вылетит во вторник, 18 февраля, в Украине его возвращения ожидают 20 февраля.

Тем временем эвакуация украинцев из Китая посеяла панику в поселке Шкло, на Львовщине. Как рассказали новостям "Сегодня" жители поселка, накануне в местный санаторий наведалась комиссия из Киева. Чтобы проверить, можно ли там организовать карантин для пассажиров борта из провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус. Официального подтверждения, что повезут людей именно в Шкло, пока нет.

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