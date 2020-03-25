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Эверест закрыли на карантин

25 марта, 23:37

Сергей Пономаренко

В Непале борются с распространением коронавируса

Самая высокая гора в мире – Эверест, которую Непал запретил покорять в одиночку, теперь и вовсе закрыта на карантин.

До конца апреля из-за коронавируса отменены все восхождения на Эверест. На карантине в Непале оказалась группа паломников из Украины. И хотя в стране зафиксировано только три случая инфицирования, здесь уже ввели жесткие ограничения.

Аэропорт закрыли, обучение в школах приостановили, на улицу можно выходить только по необходимости. "Сегодня" связались с украинцами, которые застряли в Катманду, и они эксклюзивно для "Сегодня" рассказали о ситуации в Непале.

Передвигаться по улицам Катманду на собственном транспорте запрещено. Город патрулируют полицейские.

Туристы из Украины, попавшие под карантинные меры, рассказывают: выходить из помещения можно только за продуктами или лекарствами. И только – в масках.

"Нет никакой паники, никто не скупает все подряд. Даже есть те, кто продает фрукты, и там тоже нет очередей, все достаточно спокойно", – говорит турист из Украины Денис Дымов.

В Непале, где индуизм признан государственной религией, для посетителей закрыли храмы.

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"Мы все с пониманием отнеслись к решению правительства Непала об ограничении, чтобы не допустить возможного распространения вируса, так как это глобальная пандемия", – сказал лидер религиозной общины Гаутам Шакья.

Однако, религиозные обряды продолжают проводить и в дальнейшем. Правда, за закрытыми дверями.

"Все понимают, что это временно и даже в храмах и монастырях монахи продолжают выполнять пуджи, возможно, на пользу здоровья всех граждан Непала", – говорит турист из Украины Денис Дымов.

Власти Непала автоматически продлили действие виз для всех иностранных граждан, которые оказались на карантине, а владельцы гостиниц сделали скидки на сверхурочное проживание. Украинцы решили не прерывать паломничество и дождаться окончания карантина.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Непал отменил плату для альпинистов за восхождение на Эверест. В Непале решили отказаться от туристического сбора, который составлял 2 000 рупий, что в переводе на украинскую валюту составляет около 556 гривен.

Также мы рассказывали о субботнике, который прошел на Эвересте.

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Непал карантин эверест коронавирус катманду

Источник: Сегодня

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