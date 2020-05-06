Европейские участники военных игр в Ухане вспомнили, что им стало плохо после соревнований в Китае

В соревнованиях принимали участие около 10 тысяч человек из разных стран мира

Некоторые участники Всемирных военных игр, которые в 2019 году состоялись в китайском Ухане, который 11 недель провел в карантине, вспомнили, что ощутили после состязаний ухудшение самочувствия.

Об этом пишет Le Figaro.

Соревнования состоялись в октябре 2019 года. Участие в них приняли около 10 тысяч человек из разных стран мира.

Реклама

Французская пятиборка Элоди Клувель заявила, что сразу после соревнований она заболела, и, женщина считает, тогда она переболела коронавирусом.

По ее словам, многие спортсмены, принимавшие участие во Всемирных военных играх, заболели.

Но некоторые спортсмены сомневаются в том, что они действительно могли заразиться коронавирусом в Китае. Французская спортсменка Алоиза Реторна "не думает, что тогда были серьезные риски заражения".

Напомним, что первые сообщения о том, что он распространяется в Ухане, появились спустя несколько недель после Всемирных военных игр.

В тренде Выход из карантина: как США и Европа спасают экономику от коронавируса

Реклама

В бельгийской команде, которую на играх представляла делегация в 80 человек, заявили, что не могут подтвердить эту гипотезу, но в конце ноября – начале декабря некоторые участники жаловались на боль в горле, кашель, пропадал голос.

Во французском минобороны сказали, что во время игр никто еще не знал о COVID-19. Кроме того, в министерстве пояснили, что французские спортсмены регулярно проходили медосмотр и не было выявлено симптомов, которые могли бы указывать на заражение коронавирусом.

Заметим, что Всемирные военные игры – это соревнования по различным видам спорта, организованные для спортсменов-военнослужащих. Проходят как летние, так и зимние военные игры.

Добавим, что COVID-19 начал распространяться из китайского Уханя.

Реклама

Ранее сообщалось, что туристы скупают туры в Ухань.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама