Евросоюз признал выборы в Беларуси сфальсифицированными и готовит санкции

Такое решение приняли на совещании министров иностранных дел стран ЕС

На совещании министров иностранных дел стран Евросоюза было принято решение признать выборы в Беларуси сфальсифицированными и начать разработку индивидуальных санкций.

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Об этом в официальном Twitter сообщает министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

"(Состоялось) важное обсуждение министров иностранных дел ЕС по Белоруссии, консенсус о том, что выборы были сфальсифицированы. ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми мерами против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов", — написал глава дипведомства Словакии.

Еврочиновники в ближайшее время возьмутся за "черный список" белорусских чиновников, которых считают ответственными за проведение выборов.

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Отметим, что ранее бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте в комментарии "Сегодня"заявила, что если Евросоюз будет мешкать с внедрением санкций против Лукашенко, Литва введет национальные санкции.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила сделанное ранее главой МИД заявление о том, что в отношении ответственных за нарушение прав человека в Беларуси могут быть введены санкции.

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