Евросоюз раскритиковал парламентские выборы в Беларуси

В парламент не прошел ни один оппозиционный к президенту политик

Фото: REUTERS/Yves Herman

Досрочные парламентские выборы в Беларуси Европейский союз расценивает как "неиспользованную возможность" провести голосование в соответствии с международными стандартами. Об этом заявила представитель Европейской службы внешних действий Майя Коциянчич, сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, ЕС призвал белорусские власти "немедленно возобновить разработку избирательной реформы", чтобы выборы президента Беларуси в 2020 году состоялись по новым правилам.

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Ранее мы сообщали, что, по результатам состоявшихся в Беларуси досрочных выборов, в нижнюю палату парламента не прошел ни один представитель оппозиции.

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Отметим, что предыдущие выборы в Палату представителей Беларусипроходили в 2016 году. Тогда в парламент удалось попасть двум оппозиционеркам: представительнице Объединенной гражданской партии Анне Канопацкой и заместителю главы "Общества белорусского языка" Елене Анисим.

Мы также сообщали, что белорусы выбирали 110 членов нижней палаты парламента по одномандатным округам. Чтобы выборы признали состоявшимися, в них должны были принять участие не менее половины избирателей, включенных в списки. По последним данным явка составила 77,2% – на 3% больше, чем на выборах 2016 года.

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