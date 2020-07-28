Евросоюз запретит въезд еще из шести стран: СМИ раскрыли список

Границы ЕС могут остаться открытыми для граждан лишь семи стран мира

Европейский Союз продолжает сокращать утвержденный в начале месяца перечень стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать в шенгенскую зону, – теперь из "зеленого списка" могут вычеркнуть сразу шесть стран.

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Об этом сообщает Bloomberg.

По данным анонимных дипломатических источников издания, Брюссель планирует продлить закрытие границ ЕС для граждан большинства стран мира еще как минимум на две недели.

К тому же из списка разрешенных стран могут исключить Канаду, Китай, Японию, Южную Корею, Алжир и Марокко, где сейчас наблюдается резкий скачок числа новых заболевших коронавирусом.

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Включать какие-либо новые страны в "зеленый список" пока что не планируется. Таким образом, в нем останутся семь стран: Австралия, Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Официально список будет пересмотрен на встрече послов стран-членов ЕС, которая состоится 29 июля. Это будет уже вторая их встреча за две недели – на предыдущей из безопасного списка исключили Сербию и Черногорию.

Как видно, гражданам Украины также запрещен въезд в ЕС. В то же время для украинцев действует ряд исключений. В частности, разрешен въезд для работников и студентов.

Напомним, что в Хорватию украинские туристы смогут въезжать без обязательной 14-дневной самоизоляции, но понадобится отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Как его сделать правильно, смотрите в видеосюжете:

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