Facebook заблокировал чат-бот премьера Израиля Нетаньяху: стала известна причина

/ Фото: AFP

Мессенджер Facebook заблокировал чат-бот страницы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за незаконную публикацию данных по голосованию до завершения проходящих в стране во вторник парламентских выборов. Об этом сообщает газета "Таймс оф Исраэл".

"Мы работаем с представителями избирательных комиссий по всему миру, чтобы помочь обеспечить честность выборов, – цитирует издание заявление представителя Facebook. – Мы приостановили деятельность бота (Нетаньяху) из-за нарушений местного законодательства, приостановка действительна до закрытия избирательных участков".

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Во вторник в Израиле проходят повторные парламентские выборы, участки для голосования открылись в 07:00 и закроются в 22:00. Сразу после этого будут опубликованы результаты экзитполов. До этого момента публикация данных по волеизъявлению граждан запрещена.

По данным властей, на этих выборах смогут проголосовать более 6,3 миллионов человек. Для участия в них зарегистрированы порядка трех десятков партий, однако рассчитывать на преодоление электорального барьера в 3,25%, если верить социологам, могут менее дюжины. Согласно последним опросам, основными претендентами на победу являются партия "Ликуд" Нетаньяху и центристский блок партий "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба израильской армии Бени Ганцем.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Украина сейчас имеет возможность для быстрого развития экономического потенциала. Для этого он посоветовал изучить опыт израильского правительства.

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