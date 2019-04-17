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"Фараонский" закон в Египте: президент сможет править до 2030 года

Сегодня, 04:48

Если Абдель Фаттах ас-Сиси выиграет выборы в 2024 году, в чем мало кто сомневается, он возглавит страну в третий раз

Фото: AFP

Египетские депутаты разрешили президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси править страной вплоть до 2030 года – соответствующий был принят 16 апреля.

Согласно поправкам к конституции, которые одобрил парламент Египта, каденция главы государства увеличивается на два года (с четырех до шести), а также открывается возможность баллотироваться на третий срок. 

Последняя преграда, которая не дает этой инициативе претвориться в жизнь – народная воля. Поправки к конституции будут вынесены на референдум, по результатам которого и будет принято соответствующее решение.

Противники египетских властей уже прозвали это решение "фараонским", поскольку оно необычайно расширяет полномочия главы государства.

Напомним, что президентом Египта генерал ас-Сиси впервые стал после военного переворота в 2014 году, в результате которого был свергнут его предшественник-исламист Мухаммед Мурси. Египтяне выразили народному избраннику колоссальный уровень поддержки в 96% голосов.

После этого в 2018 году Абдель Фаттаха ас-Сиси был переизбран. Таким образом, срок его правления должен был завершиться в 2022 году.

Но, если поправки в конституцию все же будут внесены, его правление не только продлится до 2024 года, но у него также появятся все шансы возглавить страну еще на шесть лет.

Стоит отметить, что за последние пять лет ас-Сиси неоднократно обвиняли в авторитаризме и подавлении свободы слова. В частности потому, что он ввел в Египте тотальный контроль над интернетом, а также штрафы и даже тюремные сроки для посетителей "неугодных" сайтов.

В то же время он проявил себя и как сторонник жесткой линии в отношении террористов. Например, после взрыва в туристической Мекке Египта – городе Гиза – сотрудники местных правоохранительных органов провели серию антитеррористических рейдов, в ходе которых были убиты четыре десятка террористов.

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Тег Египет, президент, Конституция, авторитаризм, Ас-Сиси

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Источник:

Интерфакс

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