Китайцы падают на улицах, а в посылках из КНР – вирусы: фейки вокруг эпидемии

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Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, с начала января остается главной информационной составляющей международных новостей. 31 декабря 2019 власти Китая впервые сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке новой болезни, и с тех пор коронавирус 2019-nCoV успел повлиять на мировую экономику, испортить Китайский новый год и привести к появлению десятков вбросов и фейковых сообщений. Некоторые – совсем безобидные, но есть и способные ударить по кошельку или даже здоровью. Ниже рассмотрим самые обсуждаемые

"Медицинские маски от коронавируса": есть ли смысл носить?

Медицинские и пылевые маски – тренд современной Азии, но в последнее время такой аксессуар можно встретить и в Украине. Маски носят на улице, в общественных местах, городском транспорте, и все ради здоровья и безопасности. Уже к концу января в крупных городах страны ощущался повышенный спрос на маски. Продавцы на интернет-площадках, тем временем, улавливают тенденции. В Cети можно найти объявления о продаже "масок для защиты от коронавируса".

Следует отметить, что продавец в комментариях скромно уточнил – маска подходит и для защиты от других вирусов. Да и цена упаковки "противокоронавирусных" масок – 200 грн/50 шт.

Специалисты тем временем указывают, что маска не дает полноценной защиты от вирусов, в том числе и нового типа:

"Маска не защищает от заражения. Маска используется для того, чтобы нацепить ее на того, кто кашляет, чтобы он во время кашля не разбрызгивал слюну и она оставалась на маске. Когда вы надеваете маску, она мгновенно пропитывается, вы поправляете нос, имеете возможность распространять инфекцию через руки. Кроме этого, уже доказано, что новый коронавирус продается через конъюнктиву глаз. То есть, если нет специальных очков, маска – до лампочки", – объяснил в своем блоге врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

Рекомендации по правильному использованию медицинской маски опубликовал Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook. В частности, маска должна:

Покрывать нос и рот.

Плотно прилегать к лицу.

Заменяться на новую, как только ткань становится влажной.

При использовании маски нельзя:

Прикасаться к центральной ее части руками.

Использовать маску повторно.

Дело на 10 дней: Китай и его "больницы за 24 часа"

В конце января стало известно о масштабном строительстве больницы в Китае. Ухань – город в китайской провинции Хубэй с населением 9 млн человек. 2 февраля там достроили временную больницу для людей, зараженных новым вирусом 2019-nCoV, а 6 февраля ожидается запуск второго временного медучреждения. Работать во временных больницах должны 1,4 тыс. военных медиков.

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Старт строительства двух объектов – 23 января. Строительство активно освещалось в СМИ, фотографии массового скопления техники пользователи часто иллюстрировали цитатами о способности Китая быстро возводить инфраструктурные объекты. Сама стройка сопровождалась рекордами на всех этапах. Сначала "в Ухане построили больницу за 16 часов", через несколько часов оказалось, что "в Китае построили больницу за 24 часа", еще спустя сутки выяснили: "в провинции Хубэй возвели временную больницу за 48 часов". И наконец, самые терпеливые подытожили, что в итоге "в Китае больницу построили за 10 дней".

Конечно, и 10 дней для строительства такого крупного объекта – впечатляющий срок. С другой стороны, учитывая масштаб строительства, скорость вполне ожидаема.

Симптомы коронавируса: причем здесь падающие прохожие?

Видеозаписи из Китая, где люди падают в обморок в ожидании медицинской помощи, начали активно распространяться в сети 22-24 января. Тогда же потеря сознания многими была воспринята как симптом нового вируса.

На деле, случаи потери сознания связывают с переутомлением на фоне общего плохого состояния – людям становилось плохо во время длительных ожиданий помощи.

Симптомы коронавируса уже описаны и перечислены. Поведение коронавируса похоже на привычный нам ОРВИ, главные симптомы – сухой кашель и повышенная температура. Что немаловажно, ранее медики выделяли в качестве характерного симптома сильный жар. Сегодня коронавирус диагностируется и у людей с относительно невысокой температурой 37,5.

Согласно данным Всемирной организации здоровья, люди всех возрастов могут быть заражены новым вирусом. Тем не менее, особенно беречь себя следует людям, которые ранее пережили астму, диабет или болезни сердца. Чтобы обезопасить себя, ВОЗ рекомендует следовать правилам гигиены рук и органов дыхания.

Кунжутное масло, носовые капли, чеснок и другие методы борьбы, которые не помогают

Любая эпидемия – это еще и повод поупражняться в самолечении. У каждого есть друзья и знакомые, которые любят на минутку перевоплотиться в алхимика и посоветовать свой "действенный, семейный способ борьбы с коронавирусом". Чеснок, малиновое варенье, мед с лимоном – не важно. Любое из этих средств одинаково не помогает.

На сайте ВОЗ опубликовали материал "разрушитель легенд", где перечисляются основные заблуждения, связанные с коронавирусом.

В частности, специалисты указывают, что регулярное полоскание носа физраствором не защищает от 2019-nCoV.

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"Есть некоторые ограниченные доказательства того, что регулярное промывание носа может помочь людям быстрее восстановиться после простуды. Но регулярное полоскание носа не предотвращает респираторных инфекций", – говорится в сообщении.

Также нет доказательств, что жидкость для полоскания рта каким-либо образом защищает от вируса. "Некоторые жидкости для полоскания рта могут на несколько минут удалить слюну во рту. Однако, это не означает, что они защищают от инфекции 2019-nCoV", – сообщает ВОЗ.

ВОЗ напоминает, что 2019-nCoV – это вирус, поэтому для его профилактики и лечения нельзя использовать антибиотики. (Антибиотики используют для борьбы с бактериями, а не вирусами).

Почтовые пересылки из Китая: существует ли риск?

Люди, получающие посылки из Китая, не рискуют заразиться новым коронавирусом. Позиция ВОЗ по данному вопросу однозначна – коронавирусы не могут жить долго на объектах типа писем или посылок. То есть, даже если на посылку из Китая чихнут, у вируса не будет шансов выжить на ее поверхности.

Тема опасности посылок стала настолько обсуждаема в Cети, что национальный почтовый оператор даже публично подтвердил их безопасность.

"Касательно вспышек коронавируса в Китае. Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов на перемещение товаров через границы и для международной торговли. "Укрпочта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. Просим доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию", – заявили в "Укрпочте".

К посту "Укрпочта" прикрепила скриншот новости с сайта шуточных новостей с заголовком: "Уркпочта будет сжигать все посылки из Китая".

В шуточной новости говорится, что "Укрпочта" будет "визуально проверять содержание посылок на наличие бактерий", после чего будет "сжигать каждую пятую посылку ради профилактики".

Историю с коронавирусом еще рано считать завершенной. А значит, и не исключено, что в будущем мы еще столкнемся с попытками манипулировать на тревоге и волнении.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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