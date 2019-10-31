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Филиппины встряхнуло сильное землетрясение

31 октября, 05:11

Эпицентр подземных толчков находился в 35 км к западу от города Давао

/ Фото: Reuters

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, очаг стихии залегал на глубине около 20 км. Эпицентр подземных толчков находился в 35 км к западу от города Давао (население — более 1,2 млн человек), расположенного на острове Минданао.

Информации о возможных пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Напомним, что ранее в результате мощного землетрясения, которое случилось 29 октября на юге Филиппин, погибли семь человек и еще почти пять десятков пострадали.

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Как сообщило после трагедии британское издание Mirror, среди погибших оказался семилетний ребенок и его отец – в результате подземных толчков на них сошли валуны.

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Фото: Шеметов Максим

Кроме того, стихийное бедствие спровоцировало оползни и разрушение зданий. Международный комитет Красного Креста уже снарядил группы помощи потерпевшим и вынужденным переселенцам.

Напомним, очаг землетрясения магнитудой 6,8 залегал на глубине около 50 км, а эпицентр подземных толчков находился в 43 км северо-западнее 1,6-миллионного города Давао, расположенного на острове Минданао.

Землетрясения на Филиппинах являются достаточно частым явлением — страна расположена в пределах сейсмоактивного Тихоокеанского вулканического огненного кольца.

Например, 16 октября на Минданао также ощущались толчки магнитудой 6,3. В результате погибли не менее пяти человек, а количество пострадавших составило не менее 77.

Мы также писали о сентябрьском землетрясении в Пакистане, жертвами которого стали около четырех десятков человек.

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Филиппины землетрясение цунами магнитуда очаги

Источник: ТАСС

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