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Филиппины встряхнуло землетрясение

13 июля, 00:37

Очаг землетрясения находился на глубине около 12 км

Фото: AFP

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Минданао на юге Филиппин. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр удара стихии располагался в 5 км к юго-востоку от муниципалитета Кантилан (провинция Южный Суригао), где проживают свыше 30 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине около 12 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юге американского штата Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США. По ее информации, эпицентр находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 км.

Это второе землетрясение в этом районе за последние дни. 4 июля в 195 км к северу от Лос-Анджелеса (население – около 4 млн человек), неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4. Население Риджкреста составляет около 28 тыс. человек.

Как сообщила в Twitter пожарная служба расположенного к востоку от Лос-Анджелеса города Сан-Бернандино, в результате землетрясения один человек получил незначительные травмы. Пожарные также отметили разрушения домов, находящихся вблизи очага подземных толчков.

"Дома смещены, в их основании образовались трещины, подпорные стены разрушены", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7. Подробнее – в сюжете.


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Тег Филиппины, землетрясение, магнитуда, очаги

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Источник:

ТАСС

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