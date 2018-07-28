Финляндия депортирует семью выходцев из Крыма, получившую на полуострове паспорта РФ

Семья незаконно находится в Финляндии, поскольку по пути туда ее члены не пересекали украинскую границу

Власти Финляндии намереваются депортировать из страны семью, члены которой получили в оккупированном Крыму паспорта граждан РФ.

"Многодетная российская семья переехала в Финляндию осенью с визами, которые они получили в генконсульстве Финляндии в Петербурге. Семья уже почти год живет в Финляндии, купили дом, старшая дочь ходит в школу. Вдруг финская миграционная служба приняла решение не признавать их российские паспорта, потому что они из Крыма", – сказал финский правозащитник Йохан Бекман.

Финские власти считают семью гражданами Украины, которые должны получить украинские паспорта. В то же время украинское посольство в Хельсинки считает, что члены семьи находятся в Финляндии незаконно, поскольку по пути они не пересекали украинскую границу.

Ранее мы писали, что после российской аннексии Крыма женщина отказалась от российского паспорта.

Не так давно жителю оккупированного Крыма, который впервые после аннексии решил выехать на материковую Украину и спросил в сети совета, что делать с российским паспортом, в социальных сетях дали целый ряд забавных рекомендаций.

Как сообщалось, жителей Крыма, которых приглашают для участия в коллегии присяжных заседателей в подконтрольных России судах на оккупированном полуострове, заставляют отказаться от украинского гражданства.