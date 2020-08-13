Українська
$ 27,53
32,4
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Флешмоб в минской школе: "Заберите ваши грамоты, отдайте наши голоса" (фото и видео)

13 августа, 23:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Бывшие учащиеся гимназии №40 устроили «доску позора» с именами и лицами преподавателей

В Минске пятый день проходят массовые акции протеста несогласных с подсчетом голосов на выборах президента, согласно которым, с восьмикратным преимуществом над ближайшим конкурентом победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Реклама

В спальном районе столицы Беларуси – Лошице – прошли тысячи пикетов, кроме того, местные жители устроили оригинальный флешмоб: бывшие учащиеся гимназии №40 устроили "доску позора" у входа учебное заведение.

Facebook Генадзь Вінярскі

Выпускники последних лет возвращают грамоты и похвальные листы. А на доске написано: "Заберите ваши грамоты, отдайте наши голоса".

В тренде
Кибершпионаж России: ФБР обнаружило ранее неизвестную хакерскую программу "Дроворуб"

Также прилагается лист бумаги с портретами и "заслугами" членов избирательной комиссии и надписью "Это из-за вас мы избиты и искалечены", пишет Генадзь Вінярскі на своей странице в Facebook.

Напомним, что белорусы устроили другой неожиданный флешмоб: они весьма активно избавляются от символики силовиков – милиционеров, спецназовцев и бойцов внутренних войск – рвут шевроны, жгут погоны, спускают нашивки в унитаз.

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

школа Беларусь Минск троллинг флешмоб Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять