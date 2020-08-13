Флешмоб в минской школе: "Заберите ваши грамоты, отдайте наши голоса" (фото и видео)

Бывшие учащиеся гимназии №40 устроили «доску позора» с именами и лицами преподавателей

В Минске пятый день проходят массовые акции протеста несогласных с подсчетом голосов на выборах президента, согласно которым, с восьмикратным преимуществом над ближайшим конкурентом победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

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В спальном районе столицы Беларуси – Лошице – прошли тысячи пикетов, кроме того, местные жители устроили оригинальный флешмоб: бывшие учащиеся гимназии №40 устроили "доску позора" у входа учебное заведение.

Facebook Генадзь Вінярскі

Выпускники последних лет возвращают грамоты и похвальные листы. А на доске написано: "Заберите ваши грамоты, отдайте наши голоса".

Также прилагается лист бумаги с портретами и "заслугами" членов избирательной комиссии и надписью "Это из-за вас мы избиты и искалечены", пишет Генадзь Вінярскі на своей странице в Facebook.

Напомним, что белорусы устроили другой неожиданный флешмоб: они весьма активно избавляются от символики силовиков – милиционеров, спецназовцев и бойцов внутренних войск – рвут шевроны, жгут погоны, спускают нашивки в унитаз.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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